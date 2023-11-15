  • 25°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 13:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

改名學問丨港人分享30個爆笑中文名 朋友叫余美雯+鍾秋哲：爸媽高抬貴手

育兒資訊 12:40 2023/11/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

古語有云「唔怕生壞命，最怕改壞名」，當大家以為電影中「吳好緹、吳廣得」只是傳說之時，就有網民在討論區發文徵見過最爆笑中文名，不少名字十分突出爆笑，當中不少的士司機名字亦榜上有名，引來很多網民回響：「我搭過佢車」。

最新影片推介

童學園
校長專訪丨元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園 生活體驗式學習玩出孩子勇敢自信

近日有網民在連登討論區發帖，「見過咩人中文全名最好笑」，即時引來大批網民熱烈分享，當中的士司機行業佔多數，不知是否大家經常乘搭，較易比留意。本地司機入圍有姓名叫「危而安」，「孫存義」(宣傳義)、「鄧波沖」(揼波鐘)、「黃金合」(黃金俠)、藍球，而內地代表「宋緊忠」(送緊終)。不少網民認出多位，並紛紛表示曾乘搭他駕駛的的士。

點擊圖片放大
+2

此外，百利保集團前行政總裁名叫范統(飯桶)、其弟妹分別為范剛、范畹(飯缸、飯碗)亦深入民心，網民稱小時候在電視節目看到，令其印象深刻。內地亦有很多令人深刻印象的名字，有男子叫武斌洲，女的叫武春黛，男網友稱聽完他們的名字都感到「痛」。淅江大學╴香港中文大學數字經濟聯合研究中心一名助理總監名叫柯榮住，與水果橙(Orange)同音。

點擊圖片放大
+5
+4

爆笑中文名中，「吳」姓為數不少，有網友分享過往「返工見過有個呀叔叫吳輝德(唔講得」，亦有人稱屯門有位跌打師傅叫吳寶德(唔補得)，有人在老人院見到一位老人家名叫吳買(唔買)，更有人曾收一名汽車維修技工名片，叫「吳能順」，網友笑言如何能叫出口。

亦有網民分享身邊朋友名字，兩姊弟分別叫鍾洛珊、鍾洛海(衝落山、衝落海)，亦有張冰珊(張冰山)、廖道恆(尿道痕)、陳秋根(陳抽筋)、劉定堅、余美雯(魚尾紋)、鍾秋哲(中秋節)、周新旭(周身郁)、李錦樣(你咁樣)，更有一位姓名是霍景耀如同英文粗口(Fxxking you)。有網友回想以前有一位男孩送貨須幫他登記，發現他跟前領導人「溫家寶」同名，於是「我大聲講溫家寶先生右邊入去丫謝謝，班同事笑到」。

點擊圖片放大

本港就有一名法籍留學生Humphrey Dupont在香港改中文名，名叫激烈的海胆。據他於社交媒體Facebook解釋，數年前在科大附近的海灘戲水，腳板意外踩中海膽而受傷，不諳中文的他使用谷歌翻譯，譯成了「激烈的海胆」，於是取用來作為身份證上的中文名。他的身份證相片在2014年於網上廣傳，令他在校內、外都成為了紅人。而性格大方的他，更用中文名作為認識朋友的方法。

網民表示雖然每個年代都會有不少姓名「經典例子」，如「林美香」、「楊偉」、「陸浩昌」、「楊鉅祥」、「葉緣」、「徐定富」，但「真心唔明爸媽咁鍾意玩食字做咩，可唔可以高抬貴手」、「改名要18歲先改到，即係改咗個畀人笑嘅名，要忍足18年，各位爸媽真係生生性性」。

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

人生勝利組︱中產家庭 8 大生活特徵 網民：父母供子女成長自由力度大
19:30 2023/11/14
人生勝利組︱中產家庭 8 大生活特徵 網民：父母供子女成長自由力度大
MIRROR成員丨姜濤咪嘴風波女網民遭網暴　涉事人發公告：希望姜濤繼續安好
今日 10:18
MIRROR成員丨姜濤咪嘴風波女網民遭網暴　涉事人發公告：希望姜濤繼續安好

你可能感興趣

人生勝利組︱中產家庭 8 大生活特徵 網民：父母供子女成長自由力度大
19:30 2023/11/14
人生勝利組︱中產家庭 8 大生活特徵 網民：父母供子女成長自由力度大
MIRROR成員丨姜濤咪嘴風波女網民遭網暴　涉事人發公告：希望姜濤繼續安好
今日 10:18
MIRROR成員丨姜濤咪嘴風波女網民遭網暴　涉事人發公告：希望姜濤繼續安好
家庭教育 育兒心得 網絡熱話 社交平台 溫家寶 的士 連登討論區 香港中文大學 百利保 Facebook

最高瀏覽

遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度