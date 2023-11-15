改名學問丨港人分享30個爆笑中文名 朋友叫余美雯+鍾秋哲：爸媽高抬貴手

古語有云「唔怕生壞命，最怕改壞名」，當大家以為電影中「吳好緹、吳廣得」只是傳說之時，就有網民在討論區發文徵見過最爆笑中文名，不少名字十分突出爆笑，當中不少的士司機名字亦榜上有名，引來很多網民回響：「我搭過佢車」。

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近日有網民在連登討論區發帖，「見過咩人中文全名最好笑」，即時引來大批網民熱烈分享，當中的士司機行業佔多數，不知是否大家經常乘搭，較易比留意。本地司機入圍有姓名叫「危而安」，「孫存義」(宣傳義)、「鄧波沖」(揼波鐘)、「黃金合」(黃金俠)、藍球，而內地代表「宋緊忠」(送緊終)。不少網民認出多位，並紛紛表示曾乘搭他駕駛的的士。

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此外，百利保集團前行政總裁名叫范統(飯桶)、其弟妹分別為范剛、范畹(飯缸、飯碗)亦深入民心，網民稱小時候在電視節目看到，令其印象深刻。內地亦有很多令人深刻印象的名字，有男子叫武斌洲，女的叫武春黛，男網友稱聽完他們的名字都感到「痛」。淅江大學╴香港中文大學數字經濟聯合研究中心一名助理總監名叫柯榮住，與水果橙(Orange)同音。

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爆笑中文名中，「吳」姓為數不少，有網友分享過往「返工見過有個呀叔叫吳輝德(唔講得」，亦有人稱屯門有位跌打師傅叫吳寶德(唔補得)，有人在老人院見到一位老人家名叫吳買(唔買)，更有人曾收一名汽車維修技工名片，叫「吳能順」，網友笑言如何能叫出口。

亦有網民分享身邊朋友名字，兩姊弟分別叫鍾洛珊、鍾洛海(衝落山、衝落海)，亦有張冰珊(張冰山)、廖道恆(尿道痕)、陳秋根(陳抽筋)、劉定堅、余美雯(魚尾紋)、鍾秋哲(中秋節)、周新旭(周身郁)、李錦樣(你咁樣)，更有一位姓名是霍景耀如同英文粗口(Fxxking you)。有網友回想以前有一位男孩送貨須幫他登記，發現他跟前領導人「溫家寶」同名，於是「我大聲講溫家寶先生右邊入去丫謝謝，班同事笑到」。

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本港就有一名法籍留學生Humphrey Dupont在香港改中文名，名叫激烈的海胆。據他於社交媒體Facebook解釋，數年前在科大附近的海灘戲水，腳板意外踩中海膽而受傷，不諳中文的他使用谷歌翻譯，譯成了「激烈的海胆」，於是取用來作為身份證上的中文名。他的身份證相片在2014年於網上廣傳，令他在校內、外都成為了紅人。而性格大方的他，更用中文名作為認識朋友的方法。

網民表示雖然每個年代都會有不少姓名「經典例子」，如「林美香」、「楊偉」、「陸浩昌」、「楊鉅祥」、「葉緣」、「徐定富」，但「真心唔明爸媽咁鍾意玩食字做咩，可唔可以高抬貴手」、「改名要18歲先改到，即係改咗個畀人笑嘅名，要忍足18年，各位爸媽真係生生性性」。

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責任編輯︰王明芳