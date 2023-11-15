時尚速報｜英國皇室御用Barbour 40周年　開限時店推周年限量別注wax jacket

▲ 置地廣場的地庫BELOWGROUND早有Barbour專門店，而為了迎接品40週年開設了Pop-up Shop。（圖片品牌提供）

經典的設計，無論世界如何改變，都會列入永遠都不過時的行列，在時裝界別裏，來自英國的品牌Barbour就是深受本地男生垂青的經典項目。的確，這個擁有皇家認證（Royal Warrant）的服裝品牌，早已成為已故的英女皇及其皇親國戚，在郊外所穿的指定服裝。有這個活生生皇室御用金漆招牌，試問我們這些庶民們哪有不喜歡的理由？

不過，將經典繼往開來亦不容易，要吸引年青的顧客才是重要的事，所以近年品牌先後與單車品牌Brompton和意大利時裝品牌Palm Angels合作，都可以見到他們要擁抱新世紀的決心，今年踏入品牌40周年紀念，更推出了Beaufort 40週年特別版。

這個紀念版的特別之處在於由英國南希爾茲製造，它具有原版外套的所有特點，而後頸標籤上印有40週年紀念標籤，並飾釘上刻有Beaufort 40，加上有鼠尾草色、海軍藍和橄欖色等3種原祖顏色可供選擇，對一直遲遲還未添置一件Barbour外套的男女生來說，今次再沒有藉口了。

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Barbour Evergreen Icon info

日期：即日起至11月22日

時間：11am - 8pm

地點：中環置地廣場LG地庫BELOWGROUND

記者：何偉雄