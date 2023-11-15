  • 24°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 17:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

時尚速報｜英國皇室御用Barbour 40周年　開限時店推周年限量別注wax jacket

休閒消費 15:49 2023/11/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

置地廣場的地庫BELOWGROUND早有Barbour專門店，而為了迎接品40週年開設了Pop-up Shop。（圖片品牌提供）

經典的設計，無論世界如何改變，都會列入永遠都不過時的行列，在時裝界別裏，來自英國的品牌Barbour就是深受本地男生垂青的經典項目。的確，這個擁有皇家認證（Royal Warrant）的服裝品牌，早已成為已故的英女皇及其皇親國戚，在郊外所穿的指定服裝。有這個活生生皇室御用金漆招牌，試問我們這些庶民們哪有不喜歡的理由？

不過，將經典繼往開來亦不容易，要吸引年青的顧客才是重要的事，所以近年品牌先後與單車品牌Brompton和意大利時裝品牌Palm Angels合作，都可以見到他們要擁抱新世紀的決心，今年踏入品牌40周年紀念，更推出了Beaufort 40週年特別版。

這個紀念版的特別之處在於由英國南希爾茲製造，它具有原版外套的所有特點，而後頸標籤上印有40週年紀念標籤，並飾釘上刻有Beaufort 40，加上有鼠尾草色、海軍藍和橄欖色等3種原祖顏色可供選擇，對一直遲遲還未添置一件Barbour外套的男女生來說，今次再沒有藉口了。

點擊圖片放大
+5
+4

Barbour Evergreen Icon info
日期：即日起至11月22日
時間：11am - 8pm
地點：中環置地廣場LG地庫BELOWGROUND

記者：何偉雄

相關文章

HERMES《飛馬行空》奇幻劇場現身西九　即日網上登記免費入場至11月22日【內附連結】
今日 15:46
HERMES《飛馬行空》奇幻劇場現身西九　即日網上登記免費入場至11月22日【內附連結】
LV手袋｜780萬港元Speedy手袋上架預訂　創作總監親解因乜值咁貴？
13:21 2023/11/06
LV手袋｜780萬港元Speedy手袋上架預訂　創作總監親解因乜值咁貴？
澳洲天后｜Kylie Minogue首當鞋履代言人　Jimmy Choo X Jean Paul Gaultier驚艷聯乘
12:24 2023/11/01
澳洲天后｜Kylie Minogue首當鞋履代言人　Jimmy Choo X Jean Paul Gaultier驚艷聯乘

你可能感興趣

HERMES《飛馬行空》奇幻劇場現身西九　即日網上登記免費入場至11月22日【內附連結】
今日 15:46
HERMES《飛馬行空》奇幻劇場現身西九　即日網上登記免費入場至11月22日【內附連結】
LV手袋｜780萬港元Speedy手袋上架預訂　創作總監親解因乜值咁貴？
13:21 2023/11/06
LV手袋｜780萬港元Speedy手袋上架預訂　創作總監親解因乜值咁貴？
澳洲天后｜Kylie Minogue首當鞋履代言人　Jimmy Choo X Jean Paul Gaultier驚艷聯乘
12:24 2023/11/01
澳洲天后｜Kylie Minogue首當鞋履代言人　Jimmy Choo X Jean Paul Gaultier驚艷聯乘
置地廣場 The Landmark 消費資訊 消費種類 英國 時裝服飾種類 時裝服飾

最高瀏覽

遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度