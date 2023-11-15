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Me&成員丨女團育成日誌Mandy夢想成真　Feanna「舞壓力」Vian夠自信

娛樂 11:07 2023/11/15

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全新女團Me&。

全新女團Me&橫空出道，究竟如何將靚聲女神黃淑蔓（Feanna）、人氣Model譚旻萱（Mandy）與學界舞者連家穎（Vian）組成跳唱女團？YouTube頻道以紀錄片形式節目上架，讓觀眾貼身追擊Me& 女團育成記。

昨日播出首集，3女剖白被「點名入團」後的心路歷程，Mandy興奮夢想成真、Feanna挑戰跳舞壓力爆煲、Vian自爆以為被網騙。

Me&成員丨黃淑蔓Vian為Mandy慶生送驚喜　互相擁抱打氣團魂滿滿

Vian

Mandy地獄式體能訓練

去年Me&已開始埋班，Mandy和Feanna跟韓國老師學跳舞，當時疫情關係未能親赴上堂，只能Zoom網授。她們每星期上課3天，其他日子練舞、鍛練體能和學唱歌，還要應付原本模特兒、演員和歌手的幕前工作。

每天早上7時現身健身室的Mandy說：「有夢想成真嘅感覺，所以無藉口唔努力！」她又稱：「我性格『唔輸得』，好努力好想做好每一件事。」

她更為自己設定地獄式體能訓練計劃，每日掌上壓、Sit Up和深蹲各100下，以及3次來回跑23層樓梯，然後再打1小時籃球，才開始返公司學跳舞，難怪同事都形容她是一隻牛。

Mandy

Feanna成「康樂組組長」

至於Feanna加入Me&後，最大挑戰是跳舞。她在片中說：「我一直好想學跳舞，只係以前無機會。因為一開始跳得唔好，令我唔鍾意跳舞，好大壓力。做得唔夠好，好無自信，令我好驚。」

樂天的Feanna決定勇敢面對，說：「我知自己跳得唔夠好，但我有好努力去做。（諗過放棄嗎？）當然唔會，唔可以放棄，我人生冇『放棄』兩個字，答應嗰一刻已經決定全力以赴，跳舞最緊要練習，一定有啲基本嘢可以靠練習練到嘅！」

她更自稱是「康樂組組長」，主動約Mandy和Vian行街、食飯、Shopping和睇演唱會，建立友誼。

Mandy與Feanna。（左起）

Vian盼為自己編舞登台

而寰亞音樂首個練習生Vian，本身是學界舞蹈圈的活潑份子，經常參加比賽，獲獎無數，亦曾到韓國交流。這次加入Me& 是機緣巧合由校內師妹推介給唱片公司，過程非常戲劇化。

Vian說：「當我喺韓國交流嘅時候，有一日突然收到IG 私信，我以為係騙徒唔理佢，過咗幾日再撳入去對方IG，發現好多我鍾意嘅明星都有Follow佢，可能係真喎！覆咗佢，就開始咗呢個旅程。」

她承認自己是一個有自信的人，說：「我做任何事都好自信，尤其是喺鍾意嘅範疇裏，我可以完全地表達到自己，相信自己。」她心願是為自己編舞並登上舞台，表現自己。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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