【虛假文書】涉以假斜坡項目審核證書騙政府　工程師囚2年官斥無悔意

▲ 涉案工程師經審訊後，早前被裁定4項串謀使用虛假文書罪成，今（15日）於區域法院被判監兩年。（資料圖片）

嘉科工程顧問有限公司前工程師涉就斜坡項目要求下屬冒簽獨立審核工程師簽名，另串謀以11份虛假獨立審核證書及1份虛假生態評估報告，詐騙路政署等3個政府部門。涉案工程師經審訊後，早前被裁定4項串謀使用虛假文書罪成，今（15日）於區域法院被判監兩年。法官判刑時指，嘉科及相關政府部門信任被告，惟被告卻指示下屬冒簽，被告沒有悔意，即時監禁是唯一選擇。

被告黃嘉進（47歲）報稱無業，案發時為嘉科工程顧問有限公司工程師，經審訊後被裁定4項串謀使用虛假文書罪成。

法官判刑時指，被告作為具經驗的工程師，並於案中負責涉案工程項目，對大眾安全及保護環境生態有很大責任。法官指嘉科及相關政府部門信任被告，惟被告卻指示下屬冒簽，若非下屬離職後揭發事件，事件將無人知曉。

法官續指，被告沒有悔意，即時監禁是唯一選擇，考慮到被告過早被捕，以及疫情影響案件排期，遂就所有控罪將被告判監2年。

控罪指，被告於2015年3月1日至2018年7月11日期間，知道11張看來是由獨立審核工程師劉志強簽署的獨立審核證書，以及1份由生態顧問公司AEC Limited發出的生態評估報告均屬虛假，而分別與4名下屬，即鄧勵珩、曾瑋皓、黃凱琨和楊言翰，串謀使用該等文書，意圖誘使土木工程拓展署、路政署及漁護署職員接受它們為真文書，因而作出或不作某些行為，以致對該3個政府部門或其他人不利。

被告下屬鄧勵珩早前作供稱，案發時被告曾指示她利用小畫家複製簽名，以在斜坡工程報告中獨立工程師簽名位置簽署。

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記者：梁錦麟