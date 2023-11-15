娛圈喜訊丨朱智賢中門大開影婚照宣布婚訊？　謝東閔承諾會娶朱朱為妻

▲ 朱智賢離巢兩個月好事近？

參加《2013年度香港小姐競選》入行的朱智賢，9月宣布離開工作近10年的TVB，回復自由身的她積極工作，而且頻頻更新IG大派福利。

近日，她晒出一輯唯美婚紗照，並留言「Ashley in the wonderland🧚🏻‍♂️」，難道離巢兩個月即好事近，宣布與拍拖6年的謝東閔結婚？

自由人︱朱智賢回復自由身無包袱大解放 火辣水著照震撼網民【多圖】

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謝東閔承諾娶女友

朱智賢在IG上載一連七張單人婚紗照，穿著Deep V剪裁的白色婚紗，中門大開盡騷驕人身材。

不少網民紛紛湧入留言大讚「朱朱超級靚女」，十足仙女下凡一樣，美麗動人；亦有網民問朱朱是否正式封盤，榮升為人妻。

對此，男友謝東閔日前出席活動時，承諾會娶朱智賢為妻，不過女友剛剛才離巢，外闖建立自己的事業，他直言計劃幾年後才結婚。

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【TVB離巢潮】朱智賢曾捲偷食人夫醜聞 約滿外闖：不被定義的我可以是任何樣

曾歷偷食風波

朱智賢與謝東閔曾歷起跌、共過患難，2020年4月女方被爆背著男方搭上有婦之夫黎振燁，在屯門遠離巿區位置「偷食」心形蛋糕。之後朱智賢偕同謝東閔開記招，灑淚認錯，而黎振燁亦拖著快臨盆太太向傳媒表白斬斷霧水緣。

朱智賢獲男友謝東閔原諒，偷食風波未有打擊二人之間的感情，反而令兩人關係更多鞏固，男方不時公開支持女方，獲讚絕世好男友。

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形象插水的朱智賢被無綫雪藏近一年，2021年3月朱智賢正式「解凍」，為有份演出的新劇《愛美麗狂想曲》宣傳，為全面復工試水溫，其後她參與劇集演出及主持節目。

朱智賢早前在《破毒強人》與蔣志光演夫妻，演技大躍進，令觀眾有新鮮感。正在拍攝新劇《企業強人》的她，劇中與張曦雯及譚俊彥有不少對手戲，之後亦會隨大隊返內地拍攝外景，這部劇亦將會是其的告別作。

此劇謝東閔也有份參演，為兩人入行多年首部合作劇集，第一次亦是最後一次，二人在劇中有對手戲，不過就沒有感情線。

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