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食用安全︱港男北上食5星級酒店自助餐　食安堪憂￥200僅享豆卜蒸蛋

食用安全 13:36 2023/11/15

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

港男北上食5星級酒店自助餐，食安堪憂￥200僅享豆卜蒸蛋。

到高級餐廳用膳同樣要注意食物安全！日前，一名港男北上光顧一間5星級酒店自助餐，怎料卻是一場劣食體驗，令他無奈大呻「畢生難忘」。

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活得健康啲
生命鬥士｜6歲女童患罕見腦癌捱過30次電療　媽媽難忘愛女堅強度最後時光

事主在Facebook「深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)」群組發文，表示早2星期到深圳福田某知名5星級酒店吃自助晚餐，起初因酒店是大品牌，預期用餐體驗不會差，但現實卻讓事主大失所望。

首先，事主吐槽前來用餐的顧客質素欠佳，例如每人會手拿2個餐盤攞餸、揀餸；一有海鮮或肉食推出就會鬥搶，「以為剛剛饑荒完，政府在派糧」、「每次當你拿東西吃的時候，總有幾個大媽在你左右攝位」。另外，餐廳服務態度亦非常差，收費￥200多元的自助餐，卻連最基本的壽司刺身、龍蝦、生蠔等冷盤都不提供；熟食也供應不足。事主表示，他從晚上6點開始用餐到7點，僅1個小時，全場菜餚已所剩無幾，卻沒有補充，令事主極度失望：

我怎麼也沒想到給200多元是過來吃豆腐卜和蒸蛋，還有這個中式臘腸臘肉pizza。

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食安堪憂：比洗腳水還差

最慘的是，事主不但花錢吃不飽，就算有食物選擇，也不敢輕易下口。他指出，熟食區負責煎牛扒的櫃位明明擺放著生牛扒，但師傅卻冷回「今晚不會有時間燒」，令事主「搲爆頭」：「原來只是放出來給人看」。

而除了生牛扒不提供熟食，事主又發現甜品區的雪糕櫃冷藏溫度不足，「所有雪糕都差不多變成奶昔」；甚至連盛放雪糕匙羹的一碗水都變成「藕粉」狀，非常嘔心。最後，飲品區的果汁冰茶都變色變質，壓倒了事主心中最後一棵稻草：

如果你身體好應該可以抵擋得住…… 我未試過一間酒店自助餐連飲品都不知所謂，比洗腳水還差！只有罐裝可樂七喜可以有原裝的味道。

網民同情：當200幾蚊買個教訓

事主的淒慘經歷引來網民熱議，不少人表示北上200多元吃自助餐，確實不能期望太高，寧願多花一點留在香港吃；也有人表示自助餐的食安問題嚴重，難以接受，紛紛感謝事主的怨念文得以警世。

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責任編輯：羅嘉欣

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