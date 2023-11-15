國泰新一屆飛躍理想計劃  助年輕人全方位了解航空業  實踐理想發揮所長

國泰一直致力培訓新一代航空業人才。為吸引更多年輕人入行，該公司自2003年起舉辦「國泰飛躍理想計劃I Can Fly」，透過不同的航空訓練、參觀及體驗，讓學生開啟認識航空知識之門，全方位了解航空業的運作，同時加強對社會的關注。新一屆提供300個名額，冀助更多學生在追逐夢想的道路上展翅高飛。

國泰數碼部總經理鄒銘諾 （Aldric）是首屆飛躍理想計劃的畢業生。當時還是一名中六學生的他，本著對航空業的好奇，與同學結伴參加。他笑言，當時和其他人一樣，曾想像長大後要當飛機師：「以往作為乘客，只看到機艙的運作，對航空業的了解可能較為片面。透過計劃，認識到每一個航班的背後，有不同崗位的人員在努力，大家一起成就行業的發展。」

▲ 首屆飛躍理想計劃的畢業生、國泰數碼部總經理鄒銘諾 （Aldric）將擔任今屆計劃的導師，他期望與參加者分享自身經驗及知識。

航空業工種多元化

參與計劃的經驗，讓Aldric了解到航空業就業方面的多元化，啟發他大學畢業後投身行業，2008年加入國泰，擔任見習行政人員（Management Trainee），親身參與過不同部門的日常運作，例如銷售部、流程管理部，亦有機會到外國分部學習。他又舉例，現職的數碼部注重創新，團隊利用數據分析、生成式人工智能（GenAI）等技術，致力提升客戶體驗。

Aldric直言：「雖然我在國泰工作已踏入第15個年頭，但還有一些部門未涉獵過。由此可見，這裡真的有很多機遇，大家可以因應喜好及專長，選擇最適合自己的崗位。」他今年亦會以導師身份回饋計劃，期望與參加者分享自身經驗及知識。

計劃時期約半年 ，被問到當年是如何兼顧籌備公開試及參與計劃，Aldric表示：「活動均於周末進行，所以對學業不會有太大影響，反而令我學會安排時間的重要性，更有衝勁於平日完成功課及溫習。學員之間亦會分工合作完成不同項目，互相分享學業心得。」Aldric更指計劃提供了課堂以外的知識和經驗，有助他提升時間管理及解決問題的能力、團隊合作和領導技能，這對他的個人成長和未來發展帶來深遠的影響。

▲ Aldric指當年參與自行構思社會服務的活動，讓他感受深刻。過程中不但能幫助社會上有需耍的群體，更能加強團隊合作、問題解決和人際溝通等技巧，這些技能對日常生活及職業發展都非常有價值。

事實上，飛躍理想計劃對參加者的人生規劃有顯著影響。國泰副首席機長（波音機隊）陳沛龍 （ Ron）曾以導師身份參與多屆計劃，見證著不少參加者畢業後投身航空業，成為飛機師、機艙服務員、工程師以及不同的航空崗位：「國泰機隊中亦有這個計劃的畢業生，欣賞他的決心，看著他入職、參與培訓、成為民航機師，一步一步走近夢想。」

連結航空愛好者

Ron分享，「曾有一名參加者令我印象深刻，他覺得在香港喜歡航空是很寂寞的事，可能他身邊沒有志同道合的朋友，家人則想他從事其他行業。」Ron認為計劃是一個平台，讓有志於航空業發展的年輕人找到「戰友」，亦能與現職航空業的人士交流，尋求意見。此外，計劃的其中一環，要求參加者自行構思社會服務計劃，幫助社會上有需要的人。Ron相信，即使參加者沒有打算投身航空業，亦能從計劃中汲取寶貴經驗，擴闊社交圈子，學習團隊精神：「我們常說，I Can Fly的『Fly』不單是指像機師般『飛』，而是鼓勵學生們實踐理想，發揮所長，向夢想飛翔。」

▲ 國泰副首席機長（波音機隊）陳沛龍 （ Ron）認為飛躍理想計劃是一個平台，讓有志於航空業發展的年輕人找到志同道合的朋友。

作為父親，Ron笑言雖然很老土，但讀萬卷書不如行萬里路，學習並不限於學校：「這個計劃為年青人提供了一個難得的機會從不同角度認識航空業，可能是參觀航空交通控制塔及國泰空廚，這些體驗是課本及網絡未能提供的。另外，過程中人與人之間的溝通、相處及合作，這份實在的互動對我來說亦是這個計劃的一大賣點」。最後，他寄語永遠不要低估年青人的能力，對於自己感興趣的範疇，他們絕對有能力可以做到很好，亦應放膽給予年青人嘗試。

▲ 作為導師，二人相信即使參加者沒有打算投身航空業，亦能從計劃中獲得寶貴經驗。

關於國泰飛躍理想計劃：



飛躍理想計劃於2003年1月首辦，糅合航空教育與社會服務概念，旨在為學員提供一個難能可貴的機會，全面深入了解航空業，勇敢高飛，追尋夢想。計劃時期約半年 （2024年3月至8月） ，當中的三大核心內容分別是航空訓練及參觀、社會服務計劃，以及航空體驗之旅。計劃歡迎現在就讀於本港全日制中學的14至18歲學生參與。截止報名日期為2023年11月26日23:59 (HKT)。

活動及報名詳情可瀏覽以下網址：icanfly.cathaypacific.com