萬千星輝賀台慶丨汪明荃率六代藝人上演「給十年後的我」　郭柏妍練空中瑜伽尹光客串亮相

▲ 《萬千星輝賀台慶》一眾司儀。

TVB的56周年台慶節目《萬千星輝賀台慶》將於本周日（11月19日）舉行，今年《萬千星輝賀台慶》以「初心」社主題，由汪明荃（阿姐）領軍大會司儀，並以「跨越三代」形式合作。

當中陣容包括殿堂級代表汪明荃、鄧梓峰、陳百祥、阮兆祥、陳貝兒、黎芷珊，成功接棒代表麥美恩、Patrick Sir（林溥來）、陸浩明、吳幸美、周奕瑋、馮盈盈，新生代代表則有是屆港姐冠軍莊子璇、J2er上位主持吳兆麟、《聲夢》第一屆畢業生潘靜文及第二屆畢業生彭家賢、東張女神何沛珈，及躋身「獎老」行列的林正峰。

對於夥拍新生代出任主持，阿姐接受無綫娛樂新聞台訪問時笑指氣氛很好，並大讚新生代青出於藍：「佢哋好識執生。」陳百祥則打趣謂：「咁樣可以拉低我哋平均年齡。」

至於6位新生代代表，則異口同聲表示要訓練自己成為台慶「氣氛擔當」，莊子璇透露有私下向同為港姐出身的師姐馮盈盈取經，並順道交換讀書進修心得。

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▲ 《萬千星輝賀台慶》眾司儀為當晚演出做功課。

尹光與中年好聲音合作

至於《萬千星輝賀台慶》9大表演項目亦以「初心」及「傳承」為主要內容，由各有所長的資深藝人、率領一眾後起之秀共同演出，包括大都會式歌舞表演Opening、「大笪地好聲音」、「中年福祿壽」、「給十年後的我」、「聲sing夢裡人」、「亞洲超星團·熱身召集」、「舞動鼓樂齊飛揚」、「打電話賀台慶（暫名）」及「網絡神曲Nancy Dance」。

9大表演項目中，以阿姐領軍的「給十年後的我」最為感性，相關環節將挑選初入行、入行10年、20年、30年、40年及50年的代表性藝人細述追夢「初心」，以及各人入行後的起跌及成長。

▲ 港姐勤加排練。

環節演出藝人除有視帝級人馬、還有歌而優則演代表以及超級綠葉演員。另由「中年好聲音」第一季及第二季參賽者攜手演出的「大笪地好聲音」大型歌舞劇也甚有傳承味道。

除有網民千呼萬喚的特別嘉賓尹光客串「玩轉舞台」，吳偉豪亦會以「吳大強Junior」身份驚喜現身，與爸爸吳大強part住上還原吳父昔日追尋音樂夢想之路。

▲ 尹光亮相《萬千星輝賀台慶》。

郭柏妍趕練空中瑜伽

連日來，逾百名藝人密鑼緊鼓為台慶進行密集式綵排，其中以一眾港姐做主打，集合美感、動感、型格及高難度舞蹈演出的「舞動鼓樂齊飛揚」最為吸睛。

除集結多位歷屆港姐上演肚皮舞及打鼓等不同講求美感與技巧的表演外，郭柏妍更會以Solo姿態表演空中瑜伽，郭柏妍連日來拍劇現場、電視城及瑜伽教室三邊走，邊拍劇邊為台慶作最佳準備。

無綫娛樂新聞台早前走訪郭柏妍練習空中瑜伽現場，身形纖瘦的郭柏妍以極認真表情進行排練，除了體態優美、柔軟度、肌肉力量及平衡力均相當好；郭柏妍受訪時透露空中瑜伽比想像中難：「我學咗大概一個星期都唔夠。（有冇受傷？）基本瘀傷實有，但我都係到拍劇試造型著短褲先知大髀後面瘀得好緊要。」