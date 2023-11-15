靚媽精明眼｜澳門上葡京「自助山」第二位加$9　$187任食生蠔+海鮮+蒜蓉蒸鮑魚

▲ KKday今日（15日）推出「澳門上葡京酒店自助餐53折優惠」，以超抵價品嚐自助午餐及晚餐。（KKday、iStock圖片）

澳門食自助餐首選上葡京酒店「自助山」，款式多質素好！KKday將於今日（15日）下午3時，推出「澳門上葡京酒店自助餐53折優惠」，以超抵價品嚐自助午餐及晚餐，其中自助午餐第二位只需加$9，平均每人低至$187/位，超抵食呀！

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「自助山」餐廳以亞洲美食市集為靈感，客人可以品嚐以新鮮時令食材炮製的環球美食，除了8款人氣冷盤海鮮、時令刺身與壽司卷物，還可享用香濃惹味的東南亞地道美食，包括新加坡肉骨茶、馬來西亞沙嗲烤肉串、印度羊肉卡巴等，更有不同地方風味的中式佳餚，以及各式精緻西式美饌，從傳統經典到當代創新滋味，一次過滿足饗樂願望。

▲ 澳門上葡京「自助山」是食自助餐的熱門之選。（KKday圖片）

餐廳同時備有龍蝦、鮑魚和蜆等各種鮮活海鮮可供額外選購，客人可隨心單選或購買海鮮套餐，並指定喜歡的烹調方式，如法式芝士焗、蒜蓉清蒸、椒鹽爆炒等，而海鮮套餐更可配搭啤酒、葡萄酒或香檳，並可加購一系列特色飲品，包括新鮮椰青、精選餐酒和啤酒塔等。

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優惠詳情

預訂日期：2023年11月15日15:00至11月21日23:59

用餐日期：2023年11月17日至12月17日

用餐時間：12:00-15:00、18:00-22:00

地址：澳門上葡京3樓

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- 星期一至五（星期三除外）：成人$365+9/2位，平均$187/位（原價$365/位）

- 星期六、日：成人$415+9/2位，平均$212/位（原價$415/位）

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- 成人：$399 位（原價HK$757/位）

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- 星期一至四成人：$799/位（原價$900/位）

- 星期五至日成人：$862/位（原價$966/位）

（2023年12月23至26、30及31日除外）

*以上已包括原價加一服務費，憑用餐憑證送「NY8新八佰伴」MO$50優惠券一張（送完即止）。

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責任編輯：林綺玲