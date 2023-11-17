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冬季新冠感染高峰來臨 泰山波姐教大家如何「識 ‧ 步 ‧ 處」

特約 12:00 2023/11/17

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隨著冬季來臨，新冠病例數據有上升的趨勢，大眾勿掉以輕心，必須要做好準備，並提高警覺。¹尤其對於高危人士，如長者、長期病患、肥胖者、孕婦以及有吸煙習慣的人，若「中招」患上重症及入院的機會比一般人高，所以更需要多加預防。²一向有長期病患的泰山與作為長者的馮素波(波姐)同屬新冠高危人士，但他們處變不驚，還教大家如何「識 ‧ 步 ‧ 處」，即使不幸「中招」也可以做好準備與病毒共存。

泰山分享當時確診的情況。

「識」——最緊要識別病徵

首先，我們需要「識」病徵。新冠的病徵有可能比較輕微，如咳嗽、喉嚨痛，發燒或發冷、頭痛、疲勞等，這些病徵都可能被忽略，誤以為只是一般流感，但如果高危人士能及早正視，感染後5天之內立即求醫，就可以把握治療黃金期。³⁻⁵泰山回想確診時，「起初只是咳嗽、喉嚨痛，後來就有頭痛和發燒。而我的家人的病徵亦都不輕，仔仔甚至形容喉嚨痛如刀割。」其實這些都是我們要注意的病徵。染病後亦可能會出現腹瀉、肌肉疼痛、失去味覺或嗅覺等病徵，如果出現這些情況都應盡快看醫生。⁴

波姐呼籲各位老友記身體若有任何「風吹草動」，應盡快看醫生。

「步」——自我檢測先可計劃下一步

其次，我們需要學會「步」，也就是自我檢測。之前疫情高峰的時候，波姐習慣每日在家中自我檢測才出門，有日發現檢測棒上呈現兩條線，便知道自己「中招」，且並未有任何新冠症狀。幸運地，波姐其後亦沒有出現嚴重的病徵，只是比平日疲倦一點，「通常我醒了就會馬上起床，但當時卻不願起床。」這種自我檢測的習慣對於新冠病毒的預防是非常重要的，特別是高危人士可以及早發現染病並盡快求醫。⁶而對於與確診者曾有接觸的人，就算沒有病徵，亦應該在接觸後等待5天再進行自我檢測。⁶

「處」——立即找醫生處理病情

最後，看醫生是最重要的一步。⁷泰山強調︰「新冠現在很流行，中完又會再中。病人應該向醫生了解自己適合甚麼藥物，不是所有人都適合同一種藥物。」波姐也提醒我們︰「千萬不要相信坊間流傳醫治新冠的秘方或者成藥，因為人的身體很複雜，只有醫生才可以準確判斷。我們要及時求醫，把握治療的黃金期。」現時，除了一些傳統藥物可幫助紓緩病徵外，亦有新型口服抗病毒藥物可治療新冠。⁷臨床數據顯示高危人士在出現病徵後5天內使用口服抗病毒藥物，可以大大減低入院或死亡風險。⁸

總的來說，面對新冠感染的高峰，我們需要學會「識 ‧ 步 ‧ 處」。懂得識別病徵，學會自我檢測，並知道如何處理病情。這樣我們才能有效地保護自己和身邊的家人，與病毒共存。

▼點擊圖片放大

常見引致重症新冠肺炎的高風險因素², ⁹⁻¹¹

常見的新冠肺炎病徵⁴

有關「識 ‧ 步 ‧ 處」可到此了解更多︰www.knowplango.com.hk

參考資料：
1. 衛生防護中心. 2019冠狀病毒病及流感速遞 (第1期第37號) Available at: www.chp.gov.hk/files/pdf/covid_flux_week41_19_10_2023_chi.pdf. Accessed Nov 2023.
2. Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19: People with certain medical conditions. Available at: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html. Accessed Nov 2023. 
3. Centers for Disease Control and Prevention. Influenza (flu): Similarities and differences between flu and COVID-19. Available at: www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm. Accessed Nov 2023. 
4. Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19: Symptoms of COVID-19. Available at: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html. Accessed Nov 2023. 
5. National Institutes of Health. COVID-19 Treatment Guidelines Panel: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. Available at: www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/. Accessed Nov 2023. 
6. United States Food and Drug Administration. At-home COVID-19 diagnostic test: Frequently asked questions. Available at: www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/home-covid-19-diagnostic-tests-frequently-asked-questions. Accessed Nov 2023. 
7. Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19: COVID-19 treatments and medications. Available at: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/treatments-for-severe-illness.html. Accessed Nov 2023. 
8. Hammond J, et al. N Engl J Med 2022;386:1397-1408.
9. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19). Available at: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/coronavirus-disease-(covid-19). Accessed Nov 2023. 
10. Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19: Underlying medical conditions associated with higher risk fer severe COVID-19: Information for Healthcare Professionals. Available at: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/underlyingconditions.html. Accessed Nov 2023. 
11. Martono, et al. Malays J Med Sci 2023;30:84-92. 

以上資訊由輝瑞香港提供

PP-C1D-HKG-0013 NOV 2023

（特約）

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