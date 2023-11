冬季新冠感染高峰來臨 泰山波姐教大家如何「識 ‧ 步 ‧ 處」

隨著冬季來臨,新冠病例數據有上升的趨勢,大眾勿掉以輕心,必須要做好準備,並提高警覺。¹尤其對於高危人士,如長者、長期病患、肥胖者、孕婦以及有吸煙習慣的人,若「中招」患上重症及入院的機會比一般人高,所以更需要多加預防。²一向有長期病患的泰山與作為長者的馮素波(波姐)同屬新冠高危人士,但他們處變不驚,還教大家如何「識 ‧ 步 ‧ 處」,即使不幸「中招」也可以做好準備與病毒共存。

▲ 泰山分享當時確診的情況。

「識」——最緊要識別病徵



首先,我們需要「識」病徵。新冠的病徵有可能比較輕微,如咳嗽、喉嚨痛,發燒或發冷、頭痛、疲勞等,這些病徵都可能被忽略,誤以為只是一般流感,但如果高危人士能及早正視,感染後5天之內立即求醫,就可以把握治療黃金期。³⁻⁵泰山回想確診時,「起初只是咳嗽、喉嚨痛,後來就有頭痛和發燒。而我的家人的病徵亦都不輕,仔仔甚至形容喉嚨痛如刀割。」其實這些都是我們要注意的病徵。染病後亦可能會出現腹瀉、肌肉疼痛、失去味覺或嗅覺等病徵,如果出現這些情況都應盡快看醫生。⁴

▲ 波姐呼籲各位老友記身體若有任何「風吹草動」,應盡快看醫生。

「步」——自我檢測先可計劃下一步



其次,我們需要學會「步」,也就是自我檢測。之前疫情高峰的時候,波姐習慣每日在家中自我檢測才出門,有日發現檢測棒上呈現兩條線,便知道自己「中招」,且並未有任何新冠症狀。幸運地,波姐其後亦沒有出現嚴重的病徵,只是比平日疲倦一點,「通常我醒了就會馬上起床,但當時卻不願起床。」這種自我檢測的習慣對於新冠病毒的預防是非常重要的,特別是高危人士可以及早發現染病並盡快求醫。⁶而對於與確診者曾有接觸的人,就算沒有病徵,亦應該在接觸後等待5天再進行自我檢測。⁶



「處」——立即找醫生處理病情



最後,看醫生是最重要的一步。⁷泰山強調︰「新冠現在很流行,中完又會再中。病人應該向醫生了解自己適合甚麼藥物,不是所有人都適合同一種藥物。」波姐也提醒我們︰「千萬不要相信坊間流傳醫治新冠的秘方或者成藥,因為人的身體很複雜,只有醫生才可以準確判斷。我們要及時求醫,把握治療的黃金期。」現時,除了一些傳統藥物可幫助紓緩病徵外,亦有新型口服抗病毒藥物可治療新冠。⁷臨床數據顯示高危人士在出現病徵後5天內使用口服抗病毒藥物,可以大大減低入院或死亡風險。⁸

總的來說,面對新冠感染的高峰,我們需要學會「識 ‧ 步 ‧ 處」。懂得識別病徵,學會自我檢測,並知道如何處理病情。這樣我們才能有效地保護自己和身邊的家人,與病毒共存。

▼點擊圖片放大

常見引致重症新冠肺炎的高風險因素², ⁹⁻¹¹

常見的新冠肺炎病徵⁴

有關「識 ‧ 步 ‧ 處」可到此了解更多︰www.knowplango.com.hk

