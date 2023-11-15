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【輸入外勞】甯漢豪：預計元朗潭尾宿舍明年中滿額　將在新界物色新宿舍

政治 12:01 2023/11/15

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發展局局長甯漢豪。（立法會影片截圖）

發展局局長甯漢豪表示，預計現時供輸入勞工居住的元朗潭尾宿舍，將會在明年中滿額，政府正考慮在新界其他地方，物色適合的地方或在現有的方艙設施，供輸入勞工居居住。

立法會今日就「建造業輸入勞工計劃」議員口頭質詢作出討論。工聯會黃國議員提到，近日收到安老院舍外勞被剝削及恐嚇的求助，但外勞在等候調查及追討期間，會失去工作及收入。他關注當局會否提供措施，為被剝削的外勞提供適切支援，例如食宿安排及資助。

甯漢豪指，政府十分重視外勞被剝削的情況，如果查明屬實，會和勞工處合作，作人性化處理，例如延長逗留工人在香港作證的時間，或幫助他們尋找其他工作。

經民聯立法會議員吳永嘉問到，政府會否考慮經民聯的計劃，在珠海或深圳安排更多宿位，讓工人即日往返。甯漢豪僅指，看不出現時有需要在內地提供住宿，但會密切留意情況作相應安排。

政府推出「建造業輸入勞工計劃」，並把元朗潭尾社區隔離設施，改為該計劃的短期中央宿舍，可供約7000人入住，並由建造業議會營運。

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記者：戴朗希

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