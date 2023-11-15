  • 24°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 12:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青年宿舍】近500宿位由旅館改建提供　港府目標5年有3千宿位

社會 12:01 2023/11/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

深水埗一個旅館項目，獲批准改成青年宿舍項目。（資料圖片）

青年住屋供應逐步增多，民政及青年事務局局長麥美娟稱，年初推出10億元「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」後，目前已批出3個項目共提供約480個宿位；港府目標5年內可提供約3,000個宿位，當有新項目獲批後，會盡快公布細節。

麥美娟今（15日）回覆立法會議員陸瀚民的書面質詢稱，目前由政府全資興建的青年宿舍項目有7個，最大型的元朗保良局項目，有1,680個宿位於3月已落成啟用，大部份宿舍營運機構正按計劃招收及安排青年宿戶入住，首次租期多數至少2年，期滿後可續約，但總租期合計不得超過5年。港府目標是今屆任期內再完成3個項目，額外提供約1,000個宿位。

另外政府已選定一幅東涌東用地，計劃以試驗形式透過賣地計劃，要求發展商在興建私人住宅單位外，亦須興建政府指定數量的青年宿舍單位。

她強調，政府一直不遺餘力覓地建屋，致力豐富房屋階梯，包括修訂居屋單位的定價政策，將售價與私營市場脫鈎，令單位更可負擔；推出「首置」項目；以及把「綠置居」和「白居二」恆常化等，讓年青人有更多購買資助出售房屋的機會。相信隨着資助出售單位增加，將能滿足更多年青家庭的置業期望。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【天氣報告】強烈季候風補充明抵華南　周五起市區氣溫降至17度以下
今日 11:39
【天氣報告】強烈季候風補充明抵華南　周五起市區氣溫降至17度以下
【消委會】韓國海外婚攝套餐收費差3倍需1.4至5.9萬　旺季附加費可達1萬
今日 11:27
【消委會】韓國海外婚攝套餐收費差3倍需1.4至5.9萬　旺季附加費可達1萬
【虛假文書】涉以假斜坡項目審核證書騙政府　工程師囚2年官斥無悔意
今日 11:38
【虛假文書】涉以假斜坡項目審核證書騙政府　工程師囚2年官斥無悔意

你可能感興趣

【天氣報告】強烈季候風補充明抵華南　周五起市區氣溫降至17度以下
今日 11:39
【天氣報告】強烈季候風補充明抵華南　周五起市區氣溫降至17度以下
【消委會】韓國海外婚攝套餐收費差3倍需1.4至5.9萬　旺季附加費可達1萬
今日 11:27
【消委會】韓國海外婚攝套餐收費差3倍需1.4至5.9萬　旺季附加費可達1萬
【虛假文書】涉以假斜坡項目審核證書騙政府　工程師囚2年官斥無悔意
今日 11:38
【虛假文書】涉以假斜坡項目審核證書騙政府　工程師囚2年官斥無悔意
青年宿舍 白居二 酒店 綠置居 麥美娟 東涌 發展商

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度