【青年宿舍】近500宿位由旅館改建提供　港府目標5年有3千宿位

▲ 深水埗一個旅館項目，獲批准改成青年宿舍項目。（資料圖片）

青年住屋供應逐步增多，民政及青年事務局局長麥美娟稱，年初推出10億元「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」後，目前已批出3個項目共提供約480個宿位；港府目標5年內可提供約3,000個宿位，當有新項目獲批後，會盡快公布細節。

麥美娟今（15日）回覆立法會議員陸瀚民的書面質詢稱，目前由政府全資興建的青年宿舍項目有7個，最大型的元朗保良局項目，有1,680個宿位於3月已落成啟用，大部份宿舍營運機構正按計劃招收及安排青年宿戶入住，首次租期多數至少2年，期滿後可續約，但總租期合計不得超過5年。港府目標是今屆任期內再完成3個項目，額外提供約1,000個宿位。

另外政府已選定一幅東涌東用地，計劃以試驗形式透過賣地計劃，要求發展商在興建私人住宅單位外，亦須興建政府指定數量的青年宿舍單位。

她強調，政府一直不遺餘力覓地建屋，致力豐富房屋階梯，包括修訂居屋單位的定價政策，將售價與私營市場脫鈎，令單位更可負擔；推出「首置」項目；以及把「綠置居」和「白居二」恆常化等，讓年青人有更多購買資助出售房屋的機會。相信隨着資助出售單位增加，將能滿足更多年青家庭的置業期望。

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責任編輯：吳卓峰