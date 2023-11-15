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糖尿病危機｜29歲男網紅倒斃家中揭生前患嚴重糖尿病　醫生列6大病徵：多無跡可尋

都市病 14:00 2023/11/15

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內地一名29歲網紅在家中離世，據知他生前患有嚴重糖尿病。

內地一名抖音網紅「快樂小趙」周二（14日）傳出離世消息，年僅29歲。據報他生前患有糖尿病，8月曾一度因酮酸中毒送院急救，健康狀況一直不甚理想。他的幾位友人在網上證實其死訊，透露他是獨自在家中離世，目前尚未清楚死因，需待專業機構進行鑑定。

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綜合《新浪網》《紅星新聞》等內地媒體報道，「快樂小趙」在抖音擁有37.5萬（現為38.4萬）粉絲，最初在2020年及2021年上傳多條斥責巴士上吵鬧乘客的影片走紅，他亦因在巴士上維護紀律而被網民戲稱為「公交紀律委員」。由於跟經紀公司出現糾紛，他於今年1月1日在原帳號上傳最後一條影片，並留下「現與公司有重大經濟糾紛，拖欠勞動報酬，正透過司法手段解決，故此停更」的陳述，之後開設新帳號「快樂小皂」。新帳號目前在抖音擁有2.4萬粉絲，最後一次更新為11月9日。

據報，「快樂小趙」生前在瀋陽一間livehouse從事營銷工作，因為患有糖尿病，身體狀況一直不太好，8月更一度因為酮酸中毒而險些喪命，需送院急救。所幸經過治療後撿回一命，他當時甚至向朋友自嘲「第一次看死神手裡搶救回來吧」，不料近日被發現倒斃家中，令人不勝唏噓。「快樂小趙」的友人及同事透露，其死因懷疑是酮酸中毒，但還需等專業機構確認，目前正與其母親商討如何進行鑑定。

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糖尿病高危人士及病徵

內分泌及糖尿科專科醫生陳諾曾接受TOPick訪問，指出有3類人士較大機會患上糖尿病，包括有家族病史人士、肥胖人士及長期服用類固醇的病人。至於病徵方面，他就列出以下6大常見症狀：

  • 口渴
  • 尿頻
  • 體重下降
  • 眼晴模糊
  • 易疲倦
  • 易睡

但他亦補充，多數糖尿病患者，尤其二型病人，是沒有病徵，因當病人血糖超出少許時，病徵未必會太明顯。

偵測方法

陳諾表示通常最簡單省時方法是空腹血糖測試，又指血糖正常值一旦超過7，便很大機會確診糖尿病；葡萄糖耐糖測試（OGTT）則需較花時間，做法是口服葡萄糖水後、第二個小時後再抽血，檢測血糖值。

治療方法

陳諾指傳統藥物，如磺胺類或胰島素藥物，雖然可幫助糖尿病病人降血糖，但副作用是病患會經常有飢餓感，導致體重上升。但隨著時代進步，市場已推出新一代藥物，如SGLT-2抑制劑就可以令病人於小便中排糖，令病者體重下降，亦有助保護心血管。此外，亦有一種GLP-1型注射針劑，屬於腸胃賀爾蒙藥物，病人只需每一星期注射一次，便可令胃口下降，及餐後血糖容易受控。

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責任編輯：羅嘉欣

糖尿病 健康問題 治療 抖音 網紅

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