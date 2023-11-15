育兒之道︱單親媽居180呎公屋打造溫馨的家　花3萬買鋼琴培養兒子：每個媽媽都不容易

▲ 每個媽媽都將子女放在第一位。

離婚4年、來自江西的單親媽媽排了6年公屋，終於獲派180呎的單位，媽媽獨力養子即使收入並不富裕，但為了培養兒子成材，不惜花3萬購入二手鋼琴。為兒子打造帳篷床增加他的私人空間，還有書櫃、玩具展示櫃，牆上則貼滿兒子的畫作，而留給自己只是一張床及衣櫃，麻雀雖小但五臟俱全，氛圍溫馨收拾整齊，媽媽說:「覺得每個媽媽都是不容易的，有了小孩後都會自發性去做。」

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港媽接受了內地記者的訪問，還公開了與兒子的居所，一入門口是書枱給兒子做作業、旁邊有張按摩椅、一張高架床，床上有一個小帳篷，令兒子有私人空間，而床下則是儲物，有飯枱、書櫃等，飯枱要用的時候就拉出來打開食飯，旁邊還有一個展示櫃，裡面放滿兒子的珍藏，牆上就貼滿兒子的畫作，非常溫馨。記者就問港媽「蠻小的空間還會放個按摩椅為什麼？」她回應:「像香港生活壓力比較大，就是需要時不時地放鬆一下。」

客飯廳的後半部是媽媽的睡房，而房門前就放有一部鋼琴，「買的是二手的，大概是三萬左右，有時候小孩在彈鋼琴，我就坐在房門口欣賞。」

而居所的後半部份就是廚房和浴室，亦都非常井井有條，不過就發現只有一個電磁爐，港媽表示「我們兩個人，所以一個電磁爐也夠了，因為地方比較少。」

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記者到廁所參觀時，竟然發現摺疊浴盆，辛勞工作的媽媽就表示「偶爾浸浴想放鬆一下」。

港媽最後受訪時就表示之前在深圳居住，後來發現懷孕了，考慮到香港的教育比較好，所以就帶著小朋友來香港，對於活得辛不辛苦就看自己的心態，單位的設計都是為了兒子出發，有他玩樂及學習的空間，

母愛都是偉大，覺得每個媽媽都是不容易的，有了小孩後都會自發性去想和去為他們做一些東西。

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責任編輯：王明芳