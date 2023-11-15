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【打擊罪案】警方今起派員不時巡邏西九龍區公共巴士　市民稱有助減低罪案

社會 12:29 2023/11/15

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警方為防止罪案發生，自今日（15日）起會派出軍裝警員不定時於西九龍區域的公共巴士巡邏。（曾秋文攝）

警方為防止罪案發生，自今日（15日）起會派出軍裝警員不定時於西九龍區域的公共巴士巡邏。今日早上11時許，尖沙咀巡邏小隊人員首次登上尖沙咀天星碼頭巴士總站一輛6號線九巴，作高調巡邏，很多市民都表示第一次目睹有警員在巴士上執勤，期間有父親帶同子女乘車，小朋友看見警員感到高興，並與警員交談及揮手，亦有乘客表示巴士上間中有偷竊及打架案，警員在巴士上巡邏相信有助減低罪案的發生，市民劉先生更直言若警員晚間及深宵在巴士上巡邏，效果相信也不錯。稍後警員至尖沙咀警署外下車。

警方為防止罪案發生，自今日（15日）起會派出軍裝警員不定時於西九龍區域的公共巴士巡邏。（曾秋文攝）

早前巴士公司發內部通告，表示警員巡邏範圍包括彌敦道、長沙灣道、荔枝角道、青山道和元洲街，告之車長在駕駛巴士時，如途經該道路及遇到軍裝警員示意登車進行巡邏時，要按警員指示，配合警員的巡邏。而進行巡邏的警員登車時無須繳付車資。

警方為防止罪案發生，自今日（15日）起會派出軍裝警員不定時於西九龍區域的公共巴士巡邏。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文

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