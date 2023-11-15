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消委會測試｜6成花生醬驗出損肝黃曲霉毒素　盤點10款4星或以上高分之選

食用安全 13:18 2023/11/15

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消委會10款4星或以上花生醬。

不少人吃麵包時都喜歡搽花生醬，消委會近日測試市面20款花生醬樣本，結果發現6成檢出可損害肝臟功能的黃曲霉毒素，其中2款的黃曲霉毒素B1含量更超出歐盟標準上限。TOPick整合10款總評4星或以上的花生醬名單，消費者選購時不妨參考。

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消委會從市面搜集了20款花生醬樣本，包括10款粗粒和10款幼滑花生醬進行測試，每100克售價由$3.9 至$21.3。是次測試項目包括黃曲霉毒素（B1、B2、G1 及 G2 四類）、重金屬鎘、塑化劑、防腐劑、致病菌沙門氏菌含量。另外亦測試了產品中的總脂肪、飽和脂肪酸、反式脂肪酸與不飽和脂肪酸、糖與鈉含量，同時檢視了產品包裝上的營養標籤資料與測試結果是否相符。

黃曲霉毒素可損肝致癌

測試結果顯示，有12款樣本檢出黃曲霉毒素，全部均沒有超出香港《2021年食物內有害物質（修訂）規例》中訂定的要求。不過有2款樣本的黃曲霉毒素B1含量超出歐盟訂定的上限。

消委會指出，攝入黃曲霉毒素可引致動物及人類產生急性及慢性中毒，並可導致急性肝臟受損、肝硬化、癌症甚至死亡。黃曲霉毒素本身不易在一般烹調過程中被分解，當中黃曲霉毒素B1被列為令人類患癌的物質（第1組）。

19款花生醬屬高脂

此外，9成半花生醬樣本屬高脂，即每100克食物含超過20克總脂肪。飽和脂肪酸與反式脂肪酸都會令血液中的壞膽固醇增加，長期大量進食會增加患上心血管疾病的風險。

10款4星或以上花生醬

在是次測試中，有3個樣本獲得最高的4.5分，另外亦有7款獲得4分。點擊下圖看詳細名單及營養成分：

點擊圖片放大
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選購及食用貼士

消委會提醒，選購和食用花生醬時應留意以下事項：

  • 查看包裝上的產品描述，並留意當中成分，選擇沒有添加鹽和糖，以及花生成分排在配料表的較前位置的產品，這代表花生成分佔的比例相對較多。另外，應選擇蛋白質及不飽和脂肪酸較多，而飽和脂肪酸、反式脂肪酸、糖和鈉含量較少的產品；
  • 留意保質期和食用期限，購買後存放在陰涼乾燥地方，避免陽光照射。花生醬開封後宜儲存在雪櫃內，並在2至3個月內用完；
  • 若花生醬出現油醬分層情況，或許是因長時間靜止存放所致，可在進食前用乾淨匙羹將分層拌勻。假如花生醬出現油膉味，表示產品已經變壞，應立即丟掉

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責任編輯：沈佩珊

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