亞洲小姐丨罕有現身飯局無走樣凍齡有術　樂蓓嫁入豪門做少奶陪丈夫抗癌

▲ 樂蓓一身貴氣，仲keep得幾好！

「億萬富婆」陳曼娜本月迎來72歲生日，Manna姐近日頻頻出席生日飯局，日前她獲林建明、黃百鳴、周文健、樂易珍和梅小青夫婦一班好友慶生，林建明更將合照上載社交平台兼留言：「恭賀 11月生日之星陳曼娜靚女，身心健康！生活美滿 ！」

當中1988年亞姐冠軍樂蓓也有現身，年過半百的樂蓓打扮時尚，以牛仔外套配型格牛仔帽，皮膚白哲的她保養得不錯，難怪某網民留言：「35年後都係咁靚嘅，真係羨慕。」

【娛圈富婆】陳曼娜30年前做矯視致半盲 Manna姐透露將接受手術挽救視力

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【苦盡甘來】59歲生日獲子女送驚喜 單親媽黎燕珊飛日本旅行賀壽

當選後造馬聲音不絕

當年樂蓓以三料姿態奪冠，以後補身份入圍的她可說爆大冷，當選後樂蓓是非不斷，傳聞她曾經做按摩女郎，又指她曾割雙眼皮整容等等。

雖然負面新聞不斷，樂蓓採取不聞不問態度，而且樂蓓獲公司力捧，1989年間參滇《安樂茶飯》、《捉鬼家族》、《奇跡》和《緣份遊戲》等多部劇集。

【一舞傾城】袁潔儀演KK媽撐陳星妤做舞小姐 現實中多次遇打擊仍樂觀面對

最新影片推介：戴祖儀專訪

嫁入豪門專心湊女

在1991年，樂蓓跟金源米業太子爺林烱偉相戀，三年後拉埋天窗，加入豪門的樂蓓退出幕前，過着少奶奶生活，樂蓓老公林烱偉交遊廣闊，在商界人脈甚廣，朋友愛以「米佬」來稱呼他，樂蓓曾透露丈夫於節日愛送花，可見「米王」幾浪漫。

於2002年，樂蓓加入保良局當總理，3年後她懷了身孕，由於是高齡產婦，樂蓓專心養胎辭去總理一職，及至2005年底誕下女兒Natalie。

誕下女兒後樂蓓絕迹Ball場界，她坦言養兒育女的壓力很大，又要幫女兒搵學校，惟她享受當全職媽媽，雖然丈夫是潮州人，但樂蓓稱沒有繼後香燈的壓力，現今樂蓓的女兒也快將18歲！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

可惜好景不常，樂蓓丈夫林烱偉於2016年7月病逝，終年73歲，據知林烱偉跟癌魔糾纏多年，為免受到騷擾可以專心治療，樂蓓對丈夫的病況守口如瓶，只是從旁悉心照料。

送別丈夫那天，樂蓓神情哀傷兼喊到雙眼通紅，足見對亡夫的情深。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R