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神隊友丨外傭因財務問題提前解約 Coffee大讚木頭老公行動派接手做家務嫁對人

家事百科 13:12 2023/11/15

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Coffee打算做好翟師奶，但擔心家務繁多，一日24小時都不夠用，此時，神隊友淡淡的說了一句：「清潔工作交俾我！」，冧爆老婆。

女人生得好不如嫁得好！34歲的Coffee(林芊妤)，2018年下嫁銀行家翟志榮，婚後育有一子翟德彥(伯伯)，近日她的老公收到財務公司追數電話，驚揭外傭借錢未還受拖累，Coffee因而怒炒外傭，寧願自己一腳踢，沒想到神隊友主動接手清潔家務，Coffee大讚木頭老公行動派，更憶起當初會選擇嫁給對方，甜絲絲表示：「被老公寵壞了，要定時提醒自己他的優點，這樣才能令雙方關係更好更懂得感恩。」

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幸福女人Coffee(林芊妤)昨晚(14)在facebook發帖，表揚老公翟志榮，「讚一讚我的神隊友老公」，她自責跟他相處久了，將對方的缺點放大，再將他的優點當作理所當然，但沒有外傭的日子，她暫時變成了全職「翟師奶」，

我原本以為這段時間，我要自己默默承受，但這時竟然突然有位神隊友冒起。

Coffee稱老公個性放飛，平時不太理會家中的大小事務，有時也會令她認為自己像一個「單身媽媽」，但自從上星期外傭離開了以後，他跟Coffee淡淡的說了一句：「家裡的清潔工作由我負責」，一開始Coffee也以為老公只是說說而已，

這幾天他的所有行動令我再次記起，為何當初我會選擇嫁給他，可能他真是一塊完全不懂浪漫的木頭，有位朋友還說我這個女人沒底線。

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老婆煮飯老公洗碗

她的老公用了行動證明，Coffee煮食、摺衫，他負責洗碗碟、洗衣服及掉垃圾，他說故事後，Coffee哄兒子睡覺，兩夫妻分擔家庭事務，

其實就好像我剛剛認識他的時候，我對男人完全失去了信心，一心想孤獨終老，是他用行動慢慢令我再次相信，就好像他經常跟我說：『Time will tell』。

前晚(13日)，Coffee在ig story率先讚揚老公時，她收到同事的dm，提到活動當日看到老公與兒子的一件小事，但她看完影片後卻無動於衷，因為老公一向對兒子也是這樣，但原來在別人眼中是那麼慈父的一件事，

看來我也被我老公寵壞了，有時真的要定時提醒自己他的所有優點，這樣才能令雙方關係更好更懂得感恩！

Coffee文末提醒各位媽媽記得嘗試多點將另一半的優點放大，再將對方做得不足位放少一點點，夫妻的關係可能會有了不同的領悟，她亦多謝奶奶幫她教了一個神隊友出來。

網民籲要珍惜神隊友

網民看過後，大讚Coffee老公，並叫她要珍惜，「神隊友難求，佢好有耐性對個仔，係要讚吓佢嘅」、「其實你倆都好幸福，能夠真正做到互相愛護體諒包容反醒，一點都不易。祝福你們」、「coffee老公係行動型，每次你有公開教班佢都有嚟支持，不是必然的，佢好重視你先會咁」、「能夠有一個神隊友的伴侶支持，係一個福氣，謝謝你提醒我要珍惜，放大伴侶的優點」。

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責任編輯：王明芳

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