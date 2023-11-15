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叱咤樂壇流行榜2023丨「我最喜愛的男歌手」或非MIRROR奪獎　尹光人氣急升獲網民力推對撼鏡仔

娛樂 13:46 2023/11/15

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

尹光或成新一屆叱咤「我最喜愛的男歌手」。

由商業電台主辦的樂壇年度盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2024年1月1日舉行，「我最喜愛的男歌手」、「我最喜愛的女歌手」 及「我最喜愛的組合」獎項現正進行全民投票，12強走勢已有結果。

今年，不少網民呼籲大家投選尹光為「我最喜愛的男歌手」，認為光B的人氣不比男團MIRROR差，又指古天樂曾於2018年奪得此獎，今時今日的光B人氣高企，有機會獲獎。

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「我最喜愛」12強走勢

商業電台官方IG剛剛公布「我最喜愛的男歌手」、「我最喜愛的女歌手」 及「我最喜愛的組合」的12強（截至今日12時，排名依筆劃序）走勢。

入選12強的男歌手為張天賦（MC）、尹光、江𤒹生、呂爵安、林家謙、洪嘉豪、姜濤、柳應廷、陳卓賢、張敬軒、馮允謙、盧瀚霆。

入選12強的女歌手為江海迦（AGA）、李幸倪（Gin Lee）、陳凱詠（JACE）、邱彥筒（Marf）、梁嘉茵（Serrini）、何洛瑤（Sica）、方皓玟、炎明熹、陳蕾、鄭秀文、鄭欣宜、謝安琪。

入選12強的組合為COLLAR、Dear Jane、ERROR、KOLOR、Lolly Talk、MIRROR、P1X3L、per se、RubberBand、XiX、艾粒、雷同二友。

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力推尹光撼MIRROR

人氣急升的尹光備受網民看好，認為光B絕對有能力揮低人氣男團MIRROR，並呼籲大家投選尹光成「我最喜愛的男歌手」。

去年「我最喜愛的男歌手」得獎者為MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），MIRROR另一成員姜濤為2020年及2021年「我最喜愛的男歌手」得獎者。此外，古天樂曾為2018年「我最喜愛的男歌手」得獎者。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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