【車主留意】大老山隧道11.26實施「易通行」　無須停車排隊付款

▲ 大老山隧道將實施易通行。（資料圖片）

運輸署今日（15日）宣布，大老山隧道將於11月26日（星期日）上午5時起實施「易通行」，屆時所有人手收費亭及快易通車道將會取消，駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，無須停車或排隊付款。



為配合實施「易通行」，大老山隧道一帶會由11月26日凌晨1時起分階段實施臨時交通安排。大老山隧道來回方向及其支路將會由凌晨4時至5時臨時封閉。在大老山隧道臨時封閉期間，通宵專營巴士路線N680（錦英苑 — 中環港澳碼頭）需要改道行經獅子山隧道。



截至11月14日，當局發出的車輛貼數目超過81萬張，佔全港已領牌的車輛超過99%，當中約92%的車輛已開立「易通行」戶口。現時「易通行」在青沙管制區、城門隧道、獅子山隧道及三條過海隧道平均每日收取約43萬架次的隧道費。隨着政府收費隧道已相繼實施「易通行」，運輸署再次呼籲車主盡快完成「易通行」三步曲：（1）安裝車輛貼、（2）開立「易通行」戶口及（3）設定自動繳費方式，以盡享「易通行」帶來的便利。車主可按個人需要在「易通行」網站及流動應用程式，選擇收取電子通知的方式，以管理所接收的電子信息。

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記者：吳卓峰