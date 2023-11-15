【區議會選舉】363間學校將用作投票站　選舉翌日學校放假沒計劃改變

▲ 區議會選舉將於下月10日舉行。（政府新聞處圖片）

區議會選舉將於下月10日舉行，內地事務局局長曾國衞今（15日）書面回覆議員提問指，預料會有363所學校用作投票站暨點票站，政府目前未有計劃改變目前選舉翌日學校放假的安排。當局認為有關安排能鼓勵學校借出校舍配合選舉，更可避免選票運送至後備點票站過程中涉及的風險。

曾國衞表示，點票結束及歸還校舍時間受多個因素影響，包括候選人、其選舉代理人或監察點票代理人均可在選舉主任公布有關地方選區票站點算結果後，要求重新點算有效選票，並提及在2021年立法會換屆選舉地方選區選舉中，共有384所學校被用作投票暨點票站，各地方選區的點票結果陸續在投票日翌日約上午5時46分至7時17分公布，當時約180間用作投票或點票站的學校未能在選舉翌日早上6時前，完成點票程序及清場，須延至當天稍後時間才能歸還學校。因此，政府目前未有計劃改變目前選舉翌日學校放假的安排。



至於投票率的問題，曾國衞認為，投票率並不能作為制度的成功指標，因此當局不會盲目追求所謂的「高投票率」或設任何硬指標，盼繼續做好有關宣傳推廣工作，並確保新安排運作暢順，從而達致制度預期效果，惠及市民生活和社區和諧穩定。曾亦一再強調，是次區議會選舉是完善地區治理體系、重塑區議會後的第一場全港性大型選舉，意義尤為重大，冀市民在選舉日踴躍投票，選出心儀區議員為社區民眾服務。

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責任編輯：梁凱婷