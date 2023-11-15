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食用安全｜加州大學研究食薯片令人易怒　抑鬱風險增加同1種成分有關

食用安全 14:27 2023/11/15

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加州大學研究食薯片令人易怒，抑鬱風險增加，同1種成分有關。

薯片是不少人愛吃的零食。不過，近日有台灣醫生引述美國加州大學研究指出，食薯片會讓人變刻薄，還可能會增加攻擊性與易怒行為，其影響甚至比飲酒更嚴重。

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台灣減重醫生蕭捷健在Facebook個人專頁發文表示，該項研究分析945名成人，涵蓋各個年齡層與教育程度，結果顯示「反式脂肪與攻擊行為的連結比其他因素更為強烈」，如年齡、吸煙、性別及酒精等。

而即使排除年齡、教育、吸煙和飲酒等潛在混淆因素後，反式脂肪的攝取仍然與和易怒體質有關。蕭醫生還特別指出，反式脂肪的影響比酒精還要大。

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他表示，反式脂肪可能會干擾「n3FA」，一種有助於抑制攻擊行為的長鏈脂肪酸的產生，透過影響前列腺素和發炎反應，間接影響行為模式。

除了容易引發心血管疾病、糖尿病外，蕭醫生亦警告，反式脂肪還會影響心理與行為反應，甚至增加罹患抑鬱症的風險。

蕭捷健醫生建議，為避免反式脂肪，當想吃餅乾或蛋糕時，盡量到專門的烘焙店購買，且保存期限越短越好；若想吃薯片，也可在家DIY，用馬鈴薯加上牛油果油，氣炸10分鐘後便可食用。

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責任編輯：羅嘉欣

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