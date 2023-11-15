叠影狙擊丨初見于洋被嚇一跳　周秀娜餵食考驗李忠希定力

▲ 台慶劇《叠影狙擊》近日播映中！

TVB台慶劇《叠影狙擊》中周秀娜與李忠希有多場親密場面，昨晚播出（10月14日）的一集裡，曉晨亡妹梁曦之前為上位耍手段色誘Dicky一幕，一人分飾姊妹的娜姐於餐廳主動用手餵男方食番茄仔，其間大玩吮手指意態撩人。

對於這幕戲，娜姐受訪時說：「嗰幕要喺餐廳呢啲公眾地方引誘李忠希，意識要大膽少少，所以就用手餵佢食嘢帶出呢種感覺，出嚟效果都好好！」

提到以前拍拖可試過如此大膽，她直言：「呢啲嘢唔會喺公眾場合做，現實中返屋企做喇！」

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娜姐被于洋嚇倒

娜姐劇中爸爸梁天齊（于洋飾）在今晚（11月15日）一集，發現有老人院院友神秘失蹤，兼揭發院方秘密收起眾人身份證。

問到娜姐與資深演技派于洋合作感覺，她竟笑言被嚇倒：「我第一次喺化妝間見到佢，一嚟到已經叫我娜姐，嚇到我成個人彈起。」

她又透露與于洋的對手戲難度高：「當時我回港後第一次見爸爸，又要隱瞞個妹死咗，情緒上難處理，最難拿捏呢段父女情，拍攝時都有啲緊張！」

▲ 于洋真係好好戲。

另一邊廂，劇中黃浩然與娜姐的關係亦相當撲朔迷離，既懷疑娜姐、但又同時協助娜姐上位，之後更會化身最強「觀音兵」對娜姐無條件付出。

浩然受訪時對角色如此解讀：「初時我當佢係一隻棋子，只係想搵佢埋郭政鴻身收風，但不知不覺動真情愛上娜姐！」浩然透露為角色花盡心思：「我為呢個角色作新嘗試，塑造一個用情專一嘅『暖男反派』，有觀眾話我角色有戀愛腦呢！」

他又透露與劇中對頭人郭政鴻將會「你死我活」：「佢嚟緊會對我家人圖謀不軌，自己都會反擊對佢做啲極端行為，我哋會用唔同方法想對方死！」

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