【入稟索償】疑因感染新冠病毒遭解僱　主廚入稟區院向僱主索償逾26萬

▲ 疑因感染新冠病毒遭解僱，主廚入稟區院向僱主索償逾26萬。（資料圖片）

主廚疑於2022年初入職後3個月出現感染新冠病毒病徵，多次獲發病假，其後在進行快速測試時顯示感染新冠病毒。主廚最終在復職後被通知終止試用期，昨（14日）透過平機會入稟區域法院，指僱主違反《殘疾歧視條例》，要求對方作書面道歉，並就其收入損失及情感損害賠償26.8萬元。

原告黃健康（譯音）；答辯人為French Creations Limited 。

入稟狀指，答辯人經營一家名為「Pastis」的餐廳，其中1名男董事為Caisson Olivier Emile Desire（下稱Caisson），為集團創始人和東主，Pastis Group則由香港數家餐館和酒吧組成，原告為答辯人的員工。

至2021年12月10日，原告應時任Pastis Group的行政總廚邀請，到Pastis Group旗下餐廳「Nissa La Bella」工作，及後於2022年1月於「Pastis」擔任主廚（head chef)。惟原告人未有簽署書面僱傭合約，僅透過口頭和WhatsApp訊息與行政總廚討論僱傭條款，每月薪3.3萬元，試用期為1個月。原告曾要求取得僱傭合約副本，但答辯人未能提供。

至同年2月中，Pastis Group旗下餐廳的員工分別感染新冠病毒，原告翌月到醫院進行核酸檢測後，因上呼吸道感染獲發兩天病假，其後原告兩度前往醫院求診，並因發燒和上呼吸道感染再獲發病假，其間被告均以WhatsApp 將病假證明傳送至行政總廚。被告從未收到醫院的核酸檢測結果，但被告曾作快測抗原測試，結果顯示感染新冠病毒。

原告人於3月16日重返工作崗位，並問及行政總廚應否提交陽性快速檢測結果，對方表示沒有必要，因為這是原告人最後一天工作，又稱這是Caisson的決定。原告人同日收到解僱信，提及將於3月16日終止原告人試用期。

原告人於2022年9月1日就此向平機會投訴，平機會曾作調解但不成功。原告人於2022年5月12日入稟勞資審裁處向答辯人索償，最終答辯人需向原告人支付4.1萬元。此外，答辯人另因此涉違反《僱傭條例》被罰款3,500元。

入稟狀指，原告人於2022年3月8日出現新冠病毒的病徵，即發燒和上呼吸道感染，故屬《殘疾歧視條例》下的殘疾人士。入稟狀指，答辯人非法歧視原告人，以殘疾為由終止其就業，違反《殘疾歧視條例》，事件加劇主廚在新冠疫情間所受壓力和焦慮，要求答辯人作書面道歉，以及就收入損失及情感損害賠償26.8萬元。

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記者：梁錦麟