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潛行丨《潛行》首條製作特輯曝光　劉德華挑戰演反派角色

娛樂 13:16 2023/11/15

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《潛行》

由劉德華監製，金像最佳攝影關智耀執導的新片《潛行》首條製作特輯「金像陣容列陣」，於今天（11月15日）推出，演員在片中各自分享參演《潛行》的心情，身兼監製的華仔更透露電影劇本籌備已久，戲中無論劇情，還有動作場面都力臻創新，用心用力打造一場犯罪動作巨戰﹗
 
《潛行》片段在製作特輯亦率先曝光，甫開首見到華仔神色泰然站在天台上俯瞰，又有彭于晏、林家棟開槍駁火等刺激畫面，華仔飾演的林陣安就語帶激動說出：「我要駭入警局，我要知道誰是內鬼﹗」，一句台詞揭露華仔今次挑戰反派角色，亦窺看到箇中劇情緊湊，張力十足。

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《潛行》

華仔身兼多職

作為監製及主演的華仔今次身兼多職，又需要照顧到不同部分，他特別講到：「《潛行》這個劇本已經蘊釀很多年。我們參照了數年前搗破一個暗網裡的毒品交易案件，花了很長時間將這個故事調整至較為接近現今世界。在這部戲中，我們既要照顧動作，又要照顧着戲劇的張力，覺得這正是我們最難的地方。」
 
另外，《潛行》主演之一的家棟，今次是跟華仔合作的第17部作品，二人默契依舊，對家棟來說今次接拍有另一層意義，他說：「接到電話跟我說有這個劇本，然後跟劉生開會，大家都覺得要盡快開始拍攝。我們由《風暴》到而家合作剛好10周年，但他對電影的熱誠、對演出的執着始終沒有改變。」

《潛行》

彭于晏拍攝感過癮

特地來港參與拍攝的彭于晏表示今次合作令他相當興奮及過癮，指：「雖然之前有跟華仔哥、家棟哥合作過，但沒有真正的對手戲，還有林雪、任達華大哥，在現場是有種抱着學習的心態跟他們一起拍戲。」

至於在片中演華仔太太的劉雅瑟，角色性格複雜，相當考驗演技，她指：「我在第一次收到劇本之後就花了一個晚上看完，給我最大的感受是到底甚麼是好人？甚麼是壞人？」
 
而華哥任達華就講到當劉生邀演出時，他一口答應：「因為我相信關智耀導演，我們曾多次合作，他是位很有名的攝影師，可以將電影變成一部另類的警匪片。」

《潛行》

談善言獲邀演出感驚訝

另外，林雪則搞笑大讚：「這麼多好戲之人全都是影帝，只有我不是，但我是亞洲最佳男配角，每位都有銜頭。」同樣擁有最佳男配角榮譽的姜皓文，拍攝最難忘就是連場槍林彈雨的動作場面，他說：「我們一齊困在貨倉內，有爆炸、機槍、手榴彈等，我過往拍那麼多槍戰場面都有被嚇一跳。」
 
擔任監製的華仔，亦想透過今套電影，讓新一代實力派演員參與到大製作，真正達至傳承，當中飾演家棟太太的談善言表示獲邀演出感到驚訝，她坦言：「因為找我的時候不是試鏡，而是決定找我演出。第一次睇到圍讀是這麼大規模，設置了很多不同攝影機，又有影帝、影后、金像獎常客等，所有人圍着我一個較新的演員，我覺得是件很幸福的事。」

《潛行》

在戲中扮演駭客高手的劉俊謙就非常享受跟團隊合作，說：「去到現場好好，編劇團隊、劉生、導演等，好多人都同我講解關於駭客的世界，有很多警察和駭客之間的攻防戰。」

首嘗拍攝大型動作警匪片的朱鑑然則說：「 過程雖然辛苦但回憶起當時拍攝是開心及很有熱誠。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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