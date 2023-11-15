【黑幫復仇】黑幫「泰龍」被殺「紋身忠」否認謀殺　陪審團裁定謀殺罪成囚終身

▲ 黑幫「泰龍」被殺「紋身忠」否認謀殺，陪審團裁定謀殺罪成囚終身。（資料圖片）

綽號「泰龍」的黑幫頭目於2009年8月，在尖東香格里拉酒店外被7人車撞倒後，遭3名蒙面刀手下車斬傷致死。涉案另一黑幫頭目「紋身忠」事隔11年後到警署投案後被捕，早前於高等法院否認謀殺罪開審。陪審團今（15日）退庭商議近2小時後，一致裁定謀殺罪成，依例判囚終身。



被告梁國忠（54歲），被控於2009年8月4日，在香港連同李蘊剛、勞展宏、李鎮江及其他人謀殺李泰龍（41歲）。4男3女組成的陪審團今早退庭商議約2小時後，一致裁定被告謀殺罪成，站在犯人欄的被告聞判後表現冷靜。

控方指被告於84至91年共有4項刑事紀錄，包括爆竊、違反感化令、於公眾地方打鬥及16歲以下少女非法性交。被告單身，於2020年被告被捕時無業，沒有固定住址。

法官指裁決結果顯示陪審團接納林姓特赦證人證供，被告於事件中屬共同犯案，陪審團亦接納被告有意圖導致死者李泰龍身體嚴重受傷，惟犯案真正目的至今仍是謎。法官指死者當時手無寸鐵，社會不容這類行為，依例就謀殺罪判囚終身。

本案另涉多名被告，涉案刀手及司機早於2011年於高等法院審訊，其中綽號「剛仔」的李蘊剛、綽號「貓仔」的勞展宏及綽號「波仔」的李鎮江，經審訊後被裁定謀殺罪成，判囚終身。至於事後負責替「紋身忠」安排「大飛」的被告莊輝成，則承認誤殺罪，被判囚6年。同案被告綽號「傻佬庭」的楊文廷及李遠和，分別被裁定謀殺及協助罪犯罪名不成立。

被告於2020年1月21日，由律師陪同下到警署投案後被捕，被落案起謀殺。被告一方聲稱案發日有不在場證據，控方指據入境處紀錄顯示，被告於案發前3天經落馬洲口岸離港，一直沒有回港紀錄。控方認為這並非真正的不在場證據，被告或於案發前從內地乘坐「大飛」偷渡回港，10年半後偷渡回港投案。



控方早前開案詞形容本案涉復仇施襲，2006年7月23日，被告與死者李泰龍（下稱泰龍）兩幫人士於酒吧發生爭執及互毆，被告遭「爆樽」傷及臉及頸，事後留有疤痕。及至2009年8月4日，「泰龍」與其他人士乘坐私家車於尖東香格里拉酒店外下車，突然遭7人車高速駛至撞致倒地，3名蒙面刀手下車斬「泰龍」。其間一輛私家車停在刀手旁邊，其中兩人下車旁觀。「泰龍」送院後不治，死者死於身體多處受傷，腦部嚴重受創。



當時負責把風的林姓特赦證人供稱，曾聽到「貓仔」稱「唔好斬頭、頸及大動脈」，被告亦曾稱「唔好斬重要部位」，涉案3架車輛事後已被焚毀。

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記者：林育慧