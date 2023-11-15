  • 24°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 14:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【燒毁城巴】涉於港珠澳大橋巴士站燒城巴　31歲清潔工稱貪玩認罪候判

社會 13:39 2023/11/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

涉於港珠澳大橋巴士站燒城巴，31歲清潔工稱貪玩認罪候判。（資料圖片）

港珠澳大橋香港口岸的巴士站工作的清潔工，聲稱因貪玩，分別登上3輛巴士，以打火機燒毁其中1輛城巴，又曾坐在司機位聽音樂，被保安於閉路電視片段認出。涉案31歲清潔工今（15日）於區域法院承認兩項干預汽車罪及1項縱火罪，案件押後至11月29日判刑，其間替被告索取心理、精神科及背景報告，被告其間須還押。

被告鍾偉良（現年31歲），承認兩項干預汽車罪及1項縱火罪，控罪指他於2022年7月7日，在港珠澳大橋公共運輸交匯處的巴士總站，無合法權限或合理辯解而干預兩架公共巴士，以及用火損毁一輛城巴。控方指，被告另有9項案底，均與汽車相關。

案情指，有港珠澳大橋香港口岸的保安於案發當日早上，發現有一輛城巴起火，保安在翻查閉路電視片段後，發現被告於早上7時坐上該城巴駕駛座上，然後下車徘徊，該城巴在10分鐘後起火。

保安懷疑被告是口岸的清潔工，於是前往員工休息室查看，隨後認出被告及報警。消防員到場滅火後發現城巴車頭損毁嚴重，警員則於閉路電視片段認出被告後作拘捕，被告在警誡下承認「我因為貪玩，所以上咗架城巴用火機燒軚盤右邊嚿膠」。

被告於警誡錄影會面中承認，當日他在港珠澳大橋香港口岸工作，早上6時下班後到巴士站抽煙。被告另承認因貪玩而登上城巴，並以打火機燒軚盤塑膠部份，之後下車徘徊及看到城巴軚盤起火。被告另承認登上另一輛巴士，坐在司機座位上聽音樂，閉路電視亦顯示被告登上第三輛巴士的司機座位。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【虛假文書】涉以假斜坡項目審核證書騙政府　工程師囚2年官斥無悔意
今日 11:38
【虛假文書】涉以假斜坡項目審核證書騙政府　工程師囚2年官斥無悔意
【醫院越押】27歲男囚身體不適送院　掙脫病床手銬越押
今日 12:17
【醫院越押】27歲男囚身體不適送院　掙脫病床手銬越押
【打擊罪案】警方今起派員不時巡邏西九龍區公共巴士　市民稱有助減低罪案
今日 12:29
【打擊罪案】警方今起派員不時巡邏西九龍區公共巴士　市民稱有助減低罪案
【珍惜生命】堅尼地城女子墮樓　昏迷送院搶救不治
今日 12:45
【珍惜生命】堅尼地城女子墮樓　昏迷送院搶救不治
【黑幫復仇】黑幫「泰龍」被殺「紋身忠」否認謀殺　陪審團裁定謀殺罪成囚終身
今日 13:29
【黑幫復仇】黑幫「泰龍」被殺「紋身忠」否認謀殺　陪審團裁定謀殺罪成囚終身

你可能感興趣

【虛假文書】涉以假斜坡項目審核證書騙政府　工程師囚2年官斥無悔意
今日 11:38
【虛假文書】涉以假斜坡項目審核證書騙政府　工程師囚2年官斥無悔意
【醫院越押】27歲男囚身體不適送院　掙脫病床手銬越押
今日 12:17
【醫院越押】27歲男囚身體不適送院　掙脫病床手銬越押
【打擊罪案】警方今起派員不時巡邏西九龍區公共巴士　市民稱有助減低罪案
今日 12:29
【打擊罪案】警方今起派員不時巡邏西九龍區公共巴士　市民稱有助減低罪案
罪案 消防員 縱火 巴士 城巴 運輸 香港 港珠澳大橋

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度