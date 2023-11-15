【燒毁城巴】涉於港珠澳大橋巴士站燒城巴　31歲清潔工稱貪玩認罪候判

▲ 涉於港珠澳大橋巴士站燒城巴，31歲清潔工稱貪玩認罪候判。（資料圖片）

港珠澳大橋香港口岸的巴士站工作的清潔工，聲稱因貪玩，分別登上3輛巴士，以打火機燒毁其中1輛城巴，又曾坐在司機位聽音樂，被保安於閉路電視片段認出。涉案31歲清潔工今（15日）於區域法院承認兩項干預汽車罪及1項縱火罪，案件押後至11月29日判刑，其間替被告索取心理、精神科及背景報告，被告其間須還押。

被告鍾偉良（現年31歲），承認兩項干預汽車罪及1項縱火罪，控罪指他於2022年7月7日，在港珠澳大橋公共運輸交匯處的巴士總站，無合法權限或合理辯解而干預兩架公共巴士，以及用火損毁一輛城巴。控方指，被告另有9項案底，均與汽車相關。

案情指，有港珠澳大橋香港口岸的保安於案發當日早上，發現有一輛城巴起火，保安在翻查閉路電視片段後，發現被告於早上7時坐上該城巴駕駛座上，然後下車徘徊，該城巴在10分鐘後起火。

保安懷疑被告是口岸的清潔工，於是前往員工休息室查看，隨後認出被告及報警。消防員到場滅火後發現城巴車頭損毁嚴重，警員則於閉路電視片段認出被告後作拘捕，被告在警誡下承認「我因為貪玩，所以上咗架城巴用火機燒軚盤右邊嚿膠」。

被告於警誡錄影會面中承認，當日他在港珠澳大橋香港口岸工作，早上6時下班後到巴士站抽煙。被告另承認因貪玩而登上城巴，並以打火機燒軚盤塑膠部份，之後下車徘徊及看到城巴軚盤起火。被告另承認登上另一輛巴士，坐在司機座位上聽音樂，閉路電視亦顯示被告登上第三輛巴士的司機座位。

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記者：梁錦麟