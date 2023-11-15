爺孫戀丨73歲李龍基曾豪言有心有力　36歲未婚妻晒Hermès玩具木馬疑造人成功

▲ 難道雙喜臨門？

剛踏入73歲的李龍基與36歲未婚嫩妻王青霞（Chris Wong）未受年齡差距影響，愛得非常甜蜜，二人將於年底完婚，拍拖期間已將7個物業全歸Chris名下，十分照顧另一半。

這一段「爺孫戀」向來成為外界焦點，李龍基不僅受對方感染而年輕化，更因不煙不酒、生活檢點，且早於廿年前已注重補健，所以縱然他已年達73歲，表示依然「有心有力」，幹勁十足。

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疑造人成功

過往多次晒出Hermès手袋的「準基嫂」Chris，昨日（11月14日）突然在IG限時動態上載BB玩具木馬的相片，並留言表示：「第一次見。」

從玩具木馬款式和橙色盒子，可見為Hermès推出的產品，價值為3.8萬元。此相片一出，即獲大批網民揣測李龍基與未婚妻是否已經造人成功，配合年底婚禮可謂雙喜臨門！

▲ 36歲未婚妻Chris晒出價值3.8萬元Hermès玩具木馬。（IG限時動態截圖）

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𥄫實女友

李龍基早前為男士保健產品拍攝廣告，直言絕不尷尬，認為隨年齡增長，身體機能易出現損耗，補健品有助補充機能。他說：「年紀大咗係需要補充，令某方面功能先會強大。唔好話特別強大，保持正常已很開心，所以我絕對不會尷尬，若果冇咁嘅行為，人類就絕種。」

他更坦言有位如此高質的女友，難免有壓力：「話冇壓力就假嘅，所以我都要𥄫實啲，呢個世界除咗我，仲有好多男士都鍾意呢一類型，所以我都𥄫得好實，放心。」對於談到婚後可有生育計劃？李龍基表示會順其自然。

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才女工程師

本身為飛機工程師的「準基嫂」Chris，早前於北京航空航天大學EMBA課程繼續進修，在該大學的經濟管理學院學習營銷管理，她更分享上堂時的筆記和老師教學的情況，並寫道：「沒有不付出的名成利就！」足見十分好學。

▲ Chris才華洋溢，更懂得駕駛飛機。（IG圖片）

Chris在個人IG自我介紹所見，她曾就讀史丹福大學和萊頓大學，以及於太平洋國家航空公司擔任工程師。此外，Chris可說是才女，其畫功了得，曾為不少圈中人畫人像，包括石修父子、Uncle Ray等。

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