  • 25°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 15:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

爺孫戀丨73歲李龍基曾豪言有心有力　36歲未婚妻晒Hermès玩具木馬疑造人成功

娛樂 14:05 2023/11/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

難道雙喜臨門？

剛踏入73歲的李龍基與36歲未婚嫩妻王青霞（Chris Wong）未受年齡差距影響，愛得非常甜蜜，二人將於年底完婚，拍拖期間已將7個物業全歸Chris名下，十分照顧另一半。

這一段「爺孫戀」向來成為外界焦點，李龍基不僅受對方感染而年輕化，更因不煙不酒、生活檢點，且早於廿年前已注重補健，所以縱然他已年達73歲，表示依然「有心有力」，幹勁十足。

【爺孫戀】72歲李龍基豪言有心有力可滿足女友　直言36歲未婚妻高質要𥄫到好實

最新影片推介：戴祖儀專訪

TOPick柴犬追星
宅男女神丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘

疑造人成功

過往多次晒出Hermès手袋的「準基嫂」Chris，昨日（11月14日）突然在IG限時動態上載BB玩具木馬的相片，並留言表示：「第一次見。」

從玩具木馬款式和橙色盒子，可見為Hermès推出的產品，價值為3.8萬元。此相片一出，即獲大批網民揣測李龍基與未婚妻是否已經造人成功，配合年底婚禮可謂雙喜臨門！

36歲未婚妻Chris晒出價值3.8萬元Hermès玩具木馬。（IG限時動態截圖）

【愛妻號】36歲未婚妻被爆曾「做小姐」　李龍基出言護女友：以佢家底有需要做嗎？

𥄫實女友

李龍基早前為男士保健產品拍攝廣告，直言絕不尷尬，認為隨年齡增長，身體機能易出現損耗，補健品有助補充機能。他說：「年紀大咗係需要補充，令某方面功能先會強大。唔好話特別強大，保持正常已很開心，所以我絕對不會尷尬，若果冇咁嘅行為，人類就絕種。」

他更坦言有位如此高質的女友，難免有壓力：「話冇壓力就假嘅，所以我都要𥄫實啲，呢個世界除咗我，仲有好多男士都鍾意呢一類型，所以我都𥄫得好實，放心。」對於談到婚後可有生育計劃？李龍基表示會順其自然。

點擊圖片放大
+6
+5

才女工程師

本身為飛機工程師的「準基嫂」Chris，早前於北京航空航天大學EMBA課程繼續進修，在該大學的經濟管理學院學習營銷管理，她更分享上堂時的筆記和老師教學的情況，並寫道：「沒有不付出的名成利就！」足見十分好學。

Chris才華洋溢，更懂得駕駛飛機。（IG圖片）

Chris在個人IG自我介紹所見，她曾就讀史丹福大學和萊頓大學，以及於太平洋國家航空公司擔任工程師。此外，Chris可說是才女，其畫功了得，曾為不少圈中人畫人像，包括石修父子、Uncle Ray等。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【數你條命】72歲李龍基「有心有力」仲想添丁？　談人生哲理：最緊要簡單
11:26 2023/07/05
【數你條命】72歲李龍基「有心有力」仲想添丁？　談人生哲理：最緊要簡單
【忘年戀】李龍基首段婚姻破裂感遺憾　慶幸子女接受他再婚：最緊要我開心
18:04 2023/07/05
【忘年戀】李龍基首段婚姻破裂感遺憾　慶幸子女接受他再婚：最緊要我開心
【愛妻號】36歲未婚妻被爆曾「做小姐」　李龍基出言護女友：以佢家底有需要做嗎？
11:52 2023/07/20
【愛妻號】36歲未婚妻被爆曾「做小姐」　李龍基出言護女友：以佢家底有需要做嗎？
【爺孫戀】李龍基親解娶36歲女友原因　基哥早稱Chris為老婆
12:00 2023/08/23
【爺孫戀】李龍基親解娶36歲女友原因　基哥早稱Chris為老婆
林錦堂高徒陳培甡誇界別演出　與黎燕珊合作舞台劇《雷雨》
13:26 2023/09/20
林錦堂高徒陳培甡誇界別演出　與黎燕珊合作舞台劇《雷雨》
李居明收喜訊獲知新光暫緩拆建　 邀李龍基撈過界演粵劇
11:44 2023/10/29
李居明收喜訊獲知新光暫緩拆建　 邀李龍基撈過界演粵劇

你可能感興趣

【數你條命】72歲李龍基「有心有力」仲想添丁？　談人生哲理：最緊要簡單
11:26 2023/07/05
【數你條命】72歲李龍基「有心有力」仲想添丁？　談人生哲理：最緊要簡單
【忘年戀】李龍基首段婚姻破裂感遺憾　慶幸子女接受他再婚：最緊要我開心
18:04 2023/07/05
【忘年戀】李龍基首段婚姻破裂感遺憾　慶幸子女接受他再婚：最緊要我開心
【愛妻號】36歲未婚妻被爆曾「做小姐」　李龍基出言護女友：以佢家底有需要做嗎？
11:52 2023/07/20
【愛妻號】36歲未婚妻被爆曾「做小姐」　李龍基出言護女友：以佢家底有需要做嗎？
李龍基 娛樂人物職業 歌手 演員 娛樂行業 懷孕 結婚 拍拖 Hermes 玩具

最高瀏覽

遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度