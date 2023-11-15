【台灣旅遊】從台北車站到西門町文青遊　賞日治建築食古早排骨飯

▲ 台北賓館為日治時期的台灣總督官邸，典雅堂皇，每月僅對外開放一兩天，對港人而言頗為陌生，湊準時間不妨一遊。（馮柏偉攝）

關於台北車站，港人印象可能是買手信和住宿的集中地，其實這區在日治時代是台灣的行政中心，隱藏着每月僅對外開放一兩天，有歐式皇宮feel的台北賓館，還有旁邊典麗建築極具氣派的台大醫院。接着可順遊至西門町吃懷舊料理，從白先勇的流光足印，到古早味十足的東一排骨飯，感受昔日浮世風情畫。

台北賓館 富麗台灣總督官邸

台北車站向來人流湧動，何來瑰麗「秘境建築」之有？在台大醫院旁的台北賓館，平日重門深鎖，不知內裏底蘊，但回憶前身，它原為日治時期的台灣總督官邸，以接待日本皇族以及國內外的賓客，既是歐式巴洛克皇宮風格建築，亦備日式庭園，很難想像台北車站這黃金地段，竟有此隱世而浮華的建築。

興建於1901年的台灣總督官邸，從第四任總督兒玉源太郎開始，一直到末任總督安藤利吉為止，共有16位總督曾居住於此，為彰顯日本統治台灣的權威，不吝重金興建，1923年更作為接待日本裕仁皇太子參訪台灣的駐所，讓這裏成了名副其實的皇宮。

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本來「文藝復興風」設計的台北賓館，可以看見其凹字形、左右不對稱的外觀，並能見到以台北城牆的磚石作為建材的特色，後來總司營繕的建築師森山松之助參與改建，呈現出「巴洛克風」的浮華，包含馬薩式屋頂及雙柱形式的羅馬立柱等，氣派非凡。

花磚全由英國進口

台北賓館共可分為洋館、和館與庭園3部分，洋館內金碧輝煌，以真金箔鋪成，值得留意的花磚，全部由英國進口，舶來品價格高昂；其他看點還有牆柱上的雕飾，因台灣被視為農業重地，總督府的建築設計概念上亦以各式農產品為主題，像是四季穀物水果、梅花鹿等，別具特色。

台北賓館是招待貴賓的重要場所，故一個月才開放一兩天，費用全免，惟11月的檔期已過，下次要等待12月2日才能進場參觀了。

與台北賓館約5分鐘腳程，就是第二代台北醫院改建的台大醫院，與西門紅樓同為日本建築師近藤十郎設計，興建於1916年。

在建設新醫院時，近藤十郎曾為此進行地方考察，如到英屬新加坡、荷屬殖民地爪哇（今印尼）以及菲律賓等地方，來考察熱帶醫院建築，以應付受瘴癘之疾困擾的日本拓殖者而設。

舊館樓高3層，以紅磚與洗石子相間砌成，入口門廊有4組希臘式柱頭，柱頭則有雙螺旋造形，加上成串的葡萄裝飾，顯得典雅精緻。建築本身是正規的醫院，求診者眾，作為遊客可了解台灣的醫療和就診流程，也是觀察社會民生的貼地渠道。

台北賓館

地址：台北市中正區凱達格蘭大道一號

電話：+886-2-2348-2999



西門町 訪尋白先勇足迹

從台北車站一帶，徒步約10分鐘就可到達西門町。之前寫過那裏新潮型格的一面，其實該區仍有不少老店可慢慢發掘，尤其在白先勇作品如《金大班的最後一夜》、《寂寞的十七歲》中，就曾出現多個西門町的情景，當中的明星咖啡館，更是70年代台灣文青們聚會聊天的沙龍，一批小說名著在此寫出，至今仍人氣不墜。

明星咖啡館創立於1949年，主要販售俄羅斯風味簡餐、咖啡、俄式麵包與甜點，曾吸引不少外國使節、達官貴人前往。60年代起有不少詩人、畫家、文學家來訪，包括作家白先勇及三毛，攝影名家郎靜山、詩人周夢蝶、編舞名家林懷民等也常來聚會創作，這裏也有展示一些老照片，大家可邊品嘗俄國料理，邊閱讀名家作品，懷緬昔日藝文界的黃金歲月。

古早味濃 必食東一排骨飯

除此之外，這區還有一所東一排骨總店：於1971年開業，老字號的裝潢原汁原味，如酒廊風格的用餐空間，彩繪玻璃天花、流星燈及古董收藏等，服務員也全是阿姨，親切和藹。廳內西方風格的鋼管椅與中式餐椅並存，也成為東一排骨的獨家特色。

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東一排骨賣傳統便當料理，如排骨飯、雞腿飯、魚排、牛腩等，搭配菜飯一份及一碗味噌湯，排骨標榜選用台灣溫體豬肉，每日早上採用醬油、青葱、米酒等醃製處理，炸過後也肉質鮮嫩，是記者到西門町的必訪小店。

意猶未盡者，還有歷史悠久的蜂大咖啡閒hea。於1956年開業，以自烘豆的咖啡馳名，裝修古早，除了不少老台北人會來喝下午茶，就連外國觀光客也常出現。門口用大的大玻璃罐盛着的核桃酥、雞仔餅、綠豆糕滿有香港風格，陪伴着蜂大咖啡走過無數年月的PROBAT烘豆機，也是懷舊的打卡位。

值得一提的是，「2024台北燈節」預定於明年2月2日至3月3日期間，於兼具傳統與新潮的台北西區（捷運北門站至西門站之中華路一段及周邊）辦理，屆時燈海一片璀璨，精采可期！相關遊程推薦可上台北旅遊網「樂遊台北」

最新影片推介

明星咖啡館

地址：台北市中正區武昌街一段7號

電話：+886-2-23815589

營業時間：11:30am至8:30pm



東一排骨總店

地址：台北市中正區延平南路61號2樓

電話：+886-2-2381-1487

營業時間：10am至8pm 周一公休

旅遊 Info

簽證：港澳人士入境前必須先申請入台證，可透過內政部移民署於網上申辦：coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/overseas-honk-macao。

機票：乘搭長榮航空，11月份由香港往返台北航班由$2,122起，查詢：www.evaair.com



貨幣：1港元兌4新台幣

鳴謝：台北旅遊網

作者：馮柏偉