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名牌手袋｜初熟少女木村光希手袋配搭法　最平入手價只需$4500

休閒消費 18:25 2023/11/15

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木村光希有多款名牌手袋！

木村拓哉二女木村光希遺傳了父母的優良基因，被稱為日本最美星二代，今年20歲的光希現時主力模特兒工作，是時尚界的新寵兒。

光希的名牌手袋多不勝數，主要牌子有LOUIS VUITTON和Valentino，平民一點的則有COACH，故光希的手袋並非大家買不起的款式，最便宜一個COACH手袋只需要港幣4500元，小資女也可以入手，而且光希的手袋款式多數顏色鮮艷，充滿活動，絕對配合她的年紀。

現在就盤點光希的靚靚手袋！

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COACH TABBY 20 單肩手袋  HKD4,500

首先由最易入手的說起，這款充滿未來感的金屬風皮革手袋，設計靈感源自1970年代的COACH設計，重新設計展現當代風貌。手袋是以閃耀光澤的鏡面金屬風皮革打造而成。TABBY 20尺寸比 26 略小，具有兩條可拆卸式肩帶，拆掉肩帶後可手持手袋，另外也可短肩背或斜背。手袋還綴有經典 SIGNATURE 金屬配件，展現品牌標誌性風格。

COACH ROGUE 20 編織手袋 HKD6,850

光希手拿的是黃色款，但官網現只有酒紅色和琥珀色，這款手袋靈感來自叛逆不羈、自由奔放的夢想家，這款恰如其名的ROGUE手袋是款萬用日常手袋。手袋採用撞色拼接設計，是以天然鵝卵石顆粒皮革、棒球手套鞣製皮革和麂皮打造而成。

手袋綴有手工編織的皮革飾邊，讓整體質感層次更豐富，而且更顯年輕魅力！

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靚太安樂窩丨CELINE手袋傳即將再加價？ 　5款經典手袋必買推介

COACH TABBY 26 單肩手袋 HKD4,950

這個款式簡約大方，光希手上的粉紅色則充滿少女味，TABBY單肩手袋靈感來自 70 年代的 COACH 經典設計，沿用結構挺立的包型，並以拋光鵝卵石顆粒皮革打造而成，還綴有展現品牌標誌性風格的經典 SIGNATURE 金屬配件。輕巧的 26 手袋附有兩條可拆卸式肩帶，不僅可手持，也可短肩背或斜背。

LOUIS VUITTON GO-14 MM HKD55,000

這款手袋採用柔軟奢華的小羊皮製成，具有專為 Maison 歷史悠久的旅行箱設計的標誌性絎縫圖案。這款多功能款式飾有閃亮的金色 LV Twist 鎖，可透過頂部手柄攜帶或掛在滑動鏈條上。另外，頂部手柄也可以轉換成鏈條上的皮革墊，以便舒適地肩背或斜背。光希除了有黑白色，還有粉紅色，兩種顏色都各具特色，感覺活潑，很適合初熟少女。

LOUIS VUITTON Coussin PM HKD38,000

這款Coussin PM手袋是2021秋冬系列的款式之一，以蓬鬆小羊皮製造，綴有金色粗鏈帶，明艷奪目的色調表達Nicolas Ghesquière的設計理念，展現女性的喜悅時刻及無畏精神，而且搶眼的顏色與閃閃發亮的光希很配合。

Valentino Garavani水桶包  HKD13,745.99

Valentino Garavani 粉紅色 PP光滑皮革水桶包，頂部抽繩，同色系手柄，Vlogo 金屬細節，可調節可拆卸肩帶，金色金屬肩帶。這個顏色嬌俏可愛，令人少女心大爆發。

Valentino ROCKSTUD 小牛皮手拿包  HKD24,500

Valentino Garavani Rockstud 小牛皮手拿包。同色系琺瑯飾釘飾邊和方便的鏈條具有標誌性飾釘裝飾。此手拿包可手提，也可透過可伸縮肩帶肩背或斜背。

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責任編輯：Kiwi Lee

 

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