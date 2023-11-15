【推動發展】鄭雁雄對港發展提5點看法 促港及時完成基本法23條立法

▲ 中聯辦主任鄭雁雄。（資料圖片）

中聯辦主任鄭雁雄今日出席特首政策組主辦的論壇時表示，要推動香港高質量發展，離不開要有高水平的安全保障。鄭促香港要圓滿完成下月的區議會選舉，並及時完成基本法23條立法，營造更安全的營商環境。

另外鄭雁雄在致辭時對香港的發展提出五點看法：

1）堅持創新發展，加快建設國際創科中心。加快融入全球創新網絡，匯聚全球創新資源，與大灣區內地城市強強聯合，強化產學研創新協同，加快建設河套深港科技創新合作區的香港園區、新田科技城等重大平台。

3）堅持協調發展，大力推動經濟轉型升級。希望香港進一步優化落實各項搶企業、搶人才政策，不斷鞏固傳統產業優勢，積極培育新興產業，逐步優化產業結構，特別要以產業升級引領北部都會區的建設，加快培育創新科技等新興產業，完善發展空間布局，打造發展新引擎。

3）堅持綠色發展，促進人與自然和諧共生。希望香港搶抓世界和國家綠色發展的巨大機遇，加大綠色金融產品開發力度，加快打造國際綠色科技及金融中心，服務國家「雙碳」戰略。把握好經濟發展和環境保護的關係，以高品質的生態環境支撐高質量發展。

4）堅持開放發展，助力構建新發展格局。在當前逆全球化趨勢抬頭、一些國家對香港去功能化的挑戰下，香港要始終高舉開放的大旗，發揮自由、開放、規範的營商環境同國際經貿規則銜接的優勢，為國家制度型開放當好「轉換器」，以更高水平的開放破除脫鈎斷鏈的圖謀，加強國際金融中心功能建設，強化離岸人民幣業務樞紐功能，廣泛吸引國際資本。

5）堅持共享發展，以更大力度排解民生憂難。相信特區政府一定能把惠民生擺在更加重要的位置，拿出更有效管用的舉措，在市民關心的「住有所居、老有所養、病有所醫」等方面不斷取得新突破。

最新影片推介：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希