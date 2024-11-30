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李佳芯視后丨女神Ali續約TVB未有新發展　李佳芯解釋缺席台慶原因：冇收到通知

娛樂

撰文： 文體藝online

發布時間： 23 小時前

最後更新： 2 小時前

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李佳芯出席慈善跑活動。

【女神 / 視后 / 李佳芯】女神級視后李佳芯（Ali）與車婉婉在今日（11月30日）現身科學園出席慈善跑活動，車婉婉並即場分享跑步的經驗和準備心得。

不時在社交媒體上大曬跑步趣事鼓勵大眾動起來的Ali表示：「一開始跑步是想鍛鍊心肺功能，後來我開始跑街，才真真正正愛上跑步。面對着起伏不平的路，甚至是強勁的逆風，令我了解到以心態戰勝一切的力量，從而找到內心的平靜。」

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車婉婉現身科學園出席慈善跑活動。

視后李佳芯丨人生低潮期跑步

因為Ali在台上透露在台上愛上跑步始於12年前，當時正值人生最低潮，每日都望天打卦等工作，才開始嘗試跑步。

而她再接受媒體訪問時詳細解釋指，12年前的低潮期是加入TVB前，因當時帶段「冷河期」，加上是新人，工作不多，每天都擔心明天有無工作，但現在已過了低潮期。

另外，講到與TVB的合約問題近日再惹關注，Ali表示不知外界的想法，現在有自己的節奏和時間，稱：「人去到一個階段，要選擇適合自己的節奏，幾享受現在的工作步伐，做自己的個人project」

至於缺席台慶，Ali直言很多事不到自己控制，而那段時間在讀書不在香港，她也不知TVB有否叫她出席：「我無收到通知，以我所知都有其他藝員無出席，通常無表演項目就不會去。（沒有出席的黃翠如是因為懷孕？）我可能是同一原因，講笑，我都想有喜訊和大家分享。」

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視后李佳芯丨與TVB的合約未有進展

被問與追求者的發展如何，Ali耍太極稱：「不知，其實拍拖都是由做朋友開始，不是有目的才做朋友，之後的感情如何發展順其自然。」

她又說正修讀有關語言、藝術治療和情緒治療的短期課程，為之後的工作計劃做好準備。問是否為將來鋪路？Ali稱幕前是很被動的工作，這件事構思了很多年，終於找到合適的時間點實行。

而她與TVB的合約未有進展，指合約是雙方的溝通，有條件未傾好，Ali不認為自己要求高，人在不同階段有不同追求，現在想有更多時間做自己的事。

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