【基因檢測】研究：非BRCA基因突變同樣增乳癌風險　及早識別助治療

▲ 養和港大研究揭非BRCA基因突變同樣增乳癌風險，籲及早識別助防癌。（梁薾心攝）

乳癌及卵巢癌是本港女性癌症死亡主因且有年輕化趨勢，2020年女性癌症新症中有三分一屬乳癌和卵巢癌，而分別約10至15%及約15至25%的乳癌和卵巢癌個案，由遺傳因素所致，情況令人關注。有基因研究發現，除了常見乳癌易感基因突變，有其他基因突變亦會令乳癌風險增加，及早識別可讓患者及其家人選擇合適預防措施和治療方案。

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養和醫療集團、港大醫學院及香港遺傳性乳癌家族資料庫自2007年起，透過醫學研究及跟進檢測，為近4,900名乳癌和卵巢瘤高危人士、患者及其家人，進行基因檢測。結果發現，約1成人的乳癌易感基因1或2（BRCA1或BRCA2）發生突變，而相關突變與癌症風險增加有密切關係；約4.3%則有其他基因突變，例如PALB2、TP53等，增患遺傳性乳癌、卵巢癌、前列腺癌等風險。

港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授、香港遺傳乳癌家族資料副主席、養和醫院乳房外科名譽顧問醫生及外科專科醫生鄺靄慧引述一項研究指，帶有PALB2基因突變的女性，在80歲時患乳癌的終生風險達52.8%，跟帶有BRCA2基因突變者相若。TP53基因突變攜帶者則一般於35歲或以下時發病，並可能出現雙側乳癌，其家族亦很可能有多種癌症病史，女性於80歲時患乳癌的終生風險為80至90%。

至於研究中採用的基因檢測方法，養和醫院臨牀病理科及分子病理科主任、血液學專科醫生馬紹鈞指結合了排序準確的次世代基因排序技術，及能準確識別結構性基因突變的第三代基因排序技術，檢測準確度近100%，目前臨床研究已可覆蓋93種基因突變。

遺傳性癌症患者的直系家屬，有50%同樣攜帶基因突變。馬指，團隊因應科技進展，將原本不能確定個案重新分類，結果發現31.8%患者及其家人的癌症風險有變，其中有個案雖然家族有多人患癌，惟因其BRCA突變陰性，過去被排除乳癌可能性，早前重新檢查才發現，有其他乳癌相關基因突變，令其和家人可及早進行篩查及預防。

目前醫管局僅為卵巢癌病人提供免費基因檢測，以識別適合用藥患者，鄺透露當局正研究擴展基因檢測至其他癌症。被問及會否鼓勵全民做基因檢測，馬紹鈞指，本港基因醫學配套仍不足，且強調基因測試必須經醫生轉介，以檢視報告及作出諮詢，不建議自行購入檢測組測試。鄺靄慧亦說除非價格便宜，且對基因突變有更全面了解，否則不太實際。

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記者：梁薾心