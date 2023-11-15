兒童長高︱小朋友長不高讀書難專注　中醫揭1個關鍵原因：5歲起要滋養補腎

▲ 原來孩子生得矮小，除了遺傳因素影響外，還與腎臟有關。

經常聽到祝福小朋友快高長大！因家長常擔心孩子長不高，會互相跟同齡的小朋友比較，但其實原來生得矮小，除了遺傳因素影響外，馬琦傑醫師就揭開一個很關鍵的原因，原來與腎臟有關，其中腎的精華「腎精」尤其重要，應該在5歲開始就要滋養補腎，因為這個時候開始換牙，而踏入12歲進入青春期更加需要。馬琦傑醫師建議小朋友應多吃黑色食物如黑豆、黑芝麻及黑米有助補腎。

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馬琦傑醫師在其個人專頁中醫爸B-馬琦傑醫師以「小朋友長不高，讀書唔集中，成日病- 孩子腎虛」為題發文，指出小朋友身體發展差，在中醫角度全都因為「腎」。中醫的腎比西醫涵蓋範圍更大，其中腎的精華「腎精」是身體所有器官的能源供應處，似西醫所講的建構各種細胞的基本元素。

身體發育比喻為建屋，「腎精」好似屋的鋼筋、供電箱、儲水箱，鋼筋用於支撐結構的骨架，供電箱供電、儲水箱供水，用於平時生活必需的生活元素。「腎精」充足，就骨骼生長好，身高、牙齒都不會發育停滯；腦部的發育也敏銳集中，大大提升身體免疫力。

點補幫小朋友「腎精」？

「腎精」是分先天及後天；先天來自父母，而後天來自飲食及生活習慣。如果沒有後天的滋養，「腎精」是會悄悄流逝，即「腎虛」。注意如果小朋友常常在生長線以下、遲長高（每年長高少於5cm) 、遲換牙、常常不集中、遺尿、易生病，就有機會出現「腎虛」。

什麼時候開始補「腎精」？

第一個關鍵期是小朋友5歲開始，因為在6至7歲的時候開始換牙，而這個時候，特別需要滋養補腎。另一個關鍵期是12歲，進入青春期的時候，身體長高最後一個階段。

冬天補腎最佳時機

腎精藏夠就能確保下一年身體的健康。一到冬天「食黑」也補腎，食黑，即食黑色的食物。中醫以為，黑色對應於冬天，對應於腎。在冬天，要留意多吃黑色食物，如黑豆、黑芝麻、黑米。

適合孩子補腎食療

【三黑水】

材料：黑豆20g、黑芝麻5g、黑米10g、冰糖少許

做法：黑豆浸過夜、黑芝麻炒香，黑米浸2小時，大火加水煲4小時，最後落少許冰糖，每次飲100-150ml

【三黑水 簡易版】

材料：「養腎黑豆穀物粉」1小匙、暖水150ml、少許黑糖

做法：將所有材料攪拌即可，又可加入小量麥芽糖

2-4歲：隔日飲1次，7日為1個療程。

5-11歲以上：每日飲1次, 14日為1個療程。

12歲以上：每日飲2次, 21日為1個療程。

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文章獲中醫爸B-馬琦傑醫師授權刊登