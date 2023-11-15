【虛報行蹤】王詩雅涉確診後虛報行蹤案續　辯方專家認為王感染後認知受損機會大

▲ 辯方專家證人、腦神經科醫生黃家星今出庭作供。（陳曉欣攝）

榮源茶行太子女王詩雅出席全國人大代表洪為民生日宴後確診，王涉虛報赴宴當日行蹤一案，今（15日）於九龍城裁判法院續審。辯方今傳召專家證人、腦神經科醫生黃家星作供。黃稱被告住院時有心跳快、嚴重低鉀等嚴重生理反應，屬中度至嚴重感染，認知能力受損機會非常高。

被告王詩雅（38歲），被控4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪，即向賴潔生、辛麗芳及張竹君訛稱其於2022年1月3日的行蹤。

辯方專家證人、腦神經科醫生黃家星今出庭作供。黃於2022年12月替被告診症，被告當時反映有記性差了，變得易倦。被告又透露她熱愛烹飪，但感染新冠後很多食譜也記不起。

黃引述被告的住院紀錄指，被告住院期間心跳持續快，曾出現低鉀和白血球低，生理上有嚴重影響，有系統性疾病，「唔係器官咁簡單，係成個身體受影響」，判斷被告至少屬中度或嚴重感染。黃指有許多文獻指出新冠病毒可引致認知障礙，故認為被告的認知能力受損機會非常高。

對於控方專家報告指被告感染輕微，黃認為住院紀錄雖無記載被告有神經或精神上的病徵，但不代表被告沒有，亦有可能是醫生當時沒有查問被告的認知能力，或者被告出院後才有病徵。

控方盤問時問及，黃為被告診症時為何沒有進行認知功能評估。黃解釋，他憑被告的住院紀錄已足夠判斷被告住院時的認知能力受新冠病毒影響，加上診症時距離被告感染期已一段時間，故認為無必要進一步做評估，強調不能「無止境地」做評估。

控方指，黃參考的文獻均有使用工具評估病人的認知能力，惟黃沒有為被告評估，何以得出被告有認知障礙的結論。黃稱文獻的結論是醫學知識，臨床不需重複做前人做過的研究，自己已引用了文獻的結論。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣