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樂極生悲｜22歲男子玩跳彈床出意外　頭部落地頸椎骨折變癱法院判決出爐

健康資訊 14:24 2023/11/15

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

重慶2019年發生一宗「跳彈床運動」意外。（示意圖，非當事人）

跳彈床活動深受年輕人喜愛，但也要小心安全。內地一名22歲男子2019年在跳彈床期間就發生意外，「頭部朝下」落地致頸椎骨折，其後被鑒定為「一級傷殘」。事主家屬隨後向樂園索償，雙方未能就賠償金額作出共識，而法院在今年5月正式作宣判。

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據《上海電視台》報道，22歲的小陳在2019年2月9日到重慶一個跳彈床樂園，從1.5米高的跳台上，用前滾翻的姿勢跳入1米深的海綿池內。小陳其後頭部落地，導致頸椎骨折，最終被鑑定為一級傷殘。

小陳受傷後，他的媽媽對兒子的情形感嘆表示：「這個人是廢了」。而家屬亦向樂園方索償350萬元（人民幣，下同），惟樂園方卻表示只願意賠償40萬元。

案件在今年5月由重慶市渝北區人民法院審理，法官發現樂園的入口處設有提醒板，寫著「高難度跳躍、翻滾動作有一定危險性，請你注意安全並在教練的指導下進行」。

法官亦認為，案中被告對原告小陳未盡到安全保障義務，存在過錯，應對小陳受傷所造成的損失，承擔相應賠償責任。

然而，法官亦指出，小陳作為完全民事行為能力人，採用向前翻滾這一高難度動作跳入海綿池，其本身存在重大過錯，也應當承擔相應責任。最終法院作出判決，判被告賠償小陳56萬餘元，當中包括醫療費、護理費、交通費、殘障賠償金等金額。

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責任編輯：羅嘉欣

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