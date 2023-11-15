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吳業坤順德開音樂會反應熱烈　戴祖儀任嘉賓互窒笑爆全場

娛樂 14:41 2023/11/15

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

坤哥在順德舉行《Landing巡迴音樂會》，戴祖儀任嘉賓。

婚後的吳業坤積極搵錢，拍劇拍戲、唱歌、商場騷及舉辦演唱會，早前播放的TVB台慶劇《香港人在北京》與戴祖儀的CP組合亦大獲好評，坤哥乘勢邀請對方出席內地音樂會，二人台上互笑互窒，默契十足。

坤哥今次在順德舉行《Landing巡迴音樂會》，唔少得唱出他的經典歌《原始心態》和《百姓》外，他更用心以一連串廣東歌。

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戴祖儀任嘉賓

當中，由連詩雅的《到此墜落》，緊接著Dear Jane的《到底發生過什麼事》、JW的《矛盾一生》、MC張天賦的《記憶棉》、陳柏宇的《別來無恙》 、林奕匡的《高山低谷》、鄭欣宜的《女神》、林家謙的《一人之境》和Supper Moment的《幸福之歌》，最後歌曲則來自許廷鏗的《青春頌》，務求以音樂化成種子，用坤哥「精選歌」陪伴大家度過低谷，更想令內地樂迷知道，香港樂壇還是有好多好歌和實力歌手。

嘉賓方面，坤哥請來因電視劇《香港人在北京》被形容為「寶石CP」的好拍檔戴祖儀，二人合唱了《想跟你好好道別我怕來不及》外，台上又互窒，坤哥先以「大力祖儀」介紹對方出場，當戴祖儀分享覺得自己最近有瘦時，坤哥更加懶回覆，直接話：「唉！我聾咗，交合台俾你，我走喇！」

戴祖儀任吳業坤《Landing巡迴音樂會》嘉賓。

坤哥稱可拿視帝

另外，後來談到《香港人在北京》角色受歡迎，坤哥認為可拿「最佳男主角」時，戴祖儀不客氣回覆：「咩你係男主角？」笑爆全場！

今次坤哥內地巡迴音樂會一共三站，分別是廣州，順德和東莞。前兩站的反應非常熱烈，開售不久便售罄，現第3場即將開售，歌迷也是急不及待地等待著消息。

吳業坤《Landing巡迴音樂會》。

坤哥重新出發

而這次坤哥音樂會是全新的主題「Landing 」，意思是坤哥在2022年後重新出發。

因為他簽了新的經理人公司邵氏兄弟，新的唱片公司TVB Music, 以及完成他的人生大事---成家立室了，整個人生及事業也腳踏實地的「著陸」了一樣，因此萌發這音樂會的主題，藉著這個主題也分享給歌迷他人生中正在經歷的感想。

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