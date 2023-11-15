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濫用公屋丨公屋戶水電用量不達標被房署邀約家訪 住戶呻：唔俾人環保？

家事百科 16:58 2023/11/15

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有公屋住戶因用水、電量未達標，被房署主任要求家訪，戶主呻：唔俾人環保？

房署於10月1日，實施新政策加強打擊濫用公屋！有公屋住戶的港男，早前於網上發文，以嬉笑怒罵形式嘲房署主任浪費他的時間，他因水電用量不達標，被要求家訪，豈料預約當日，對方竟以機械式講了1分鐘說話，便想趕住走！有網民溫馨提示港男，「爆響口話你水電唔達標，等於通水俾你知查緊你！」。

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該名公屋住戶的港男，10月20日在facebook群組的「公屋討論區」發帖，他劈頭第一句，「真係好可愛！」，繼而表示房署預約了他當日下午4時家訪，對方只是機械式講了1分鐘說話，要請先入屋，

唔入屋，要邀請先入屋， 仲要好似好趕時間…

港男透露，他的住戶因用水、用電未達指標，所以被房署相約做家訪，他疑惑地反問，「其實個指標係咩呢？ 點樣去界定呢？」，最後由他主導下，房署主任逗留了10分鐘才離去，他斥：「嘥時間，要人特登請假！」

事後有網民表示，「人要返工，喺屋企先得嗰十個鐘八個鐘扣埋瞓覺時間，用水用電多極有限」，港男同意該網民的說法並表示，

我反問佢個一家四口指標係乜？唔俾人環保？達到佢所謂指標，啲費用係咪你俾？點解要check我哋真香港人？啱啱轉咗名，佢哋應該有record，我喺單位住咗幾耐？喺香港做咗幾耐？

網民：查緊你

不少網民認為房署家訪，主要是想調查單位有否人住，「想查有無人住，每晚望上去留意邊個單位成日無開燈，再留意埋佢係唔係返夜班嘅就清楚晒」、「通常達唔到標準十個中九個都係無人住的。唔關慳唔慳事」、「用水用電只係其中一個指標，要收你單位重有其他的指標的，其實預約家訪可以約到你自己正常的返家時間，身無屎點查都唔驚」，另有網民表示，「其實佢爆響口話你水電唔達標，等於通水俾你知查緊你，仲唔諗定點解話？仲要小人？」、「我覺得你係俾人篤，否則唔會無端端check你水電。」、「樓主等收遷出通知書喇，如果一個月內無收到就算話安全過渡過，如果收到信，上訴時你就知道點解收你屋」。

用電、用水量知多啲

據水務署2015年家居用水調查，以平均計算，住戶人均每日用水量是126.9公升。人數較多的家庭人均每日用水量較低，5人或以上家庭為110.8公升；3至4人家庭為114.7公升；1至2人家庭為152.2公升。房屋類型方面，公屋住戶人均每日用水量是118.6公升，高密度私人樓宇的是131.3公升，而中/低密度私人樓宇、村屋和其他類型的是 133.5公升。

據世界綠色組織在2017年發布的「滙能能源效益指數」， 2014年住宅界總能源消耗量（以每千戶單位計算），公屋為781.5太焦耳。

另外據香港房屋委員會-2020/21 年度的環保報告，統計的用電量的能源消耗有以下；

 能源使用
現有屋邨的能源使用量（千瓦時） 
屋邨公眾地方的用電量455,129,439
屋邨公眾地方的平均用電量（每戶每月）50.3

 

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責任編輯：王明芳

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