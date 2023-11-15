  • 25°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 15:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

九巴家族孻女雷耀琪辦畫展　梁朝偉楊千嬅重聚支持

娛樂 15:03 2023/11/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

梁朝偉、劉嘉玲、楊千嬅現身。

九巴後人雷兆光與太太雷林靜怡的孻女Jamie Louey（雷耀琪），今年16歲已長得亭亭玉立，年紀輕輕卻展現出非凡的藝術天賦，對繪畫藝術充滿熱情。日前在香港視覺藝術中心，她與其他10位藝術家共同展出了70件藝術作品。

Jamie創作的六幅畫作受到了眾多城中名人和明星的關注和支持，其中包括梁朝偉、劉嘉玲、楊千嬅、馬黎珈而（黎姿)、周汶錡、汪詩詩、譚劉清儀、葉梁美蘭、羅可璇、周黃泳霖、Amanda雷怡暉、張潔雯等等。

Jamie 跟公公。

 
其中有一幅畫作是Jamie關於外祖父的作品，對她而言具有深刻的意義。

「外公擁有無窮的創造力，一直激勵著我。他擅長木工、建築和景觀設計，我渴望像他一樣擁有創造力，並在藝術上保持開放的心態。」Jamie的外祖父也親自到場，除了給予評論，更重要的是他的支持。

Jamie每週在工作室投入三小時的學習和培養藝術修養，目前專注於炭筆和油彩繪畫技巧的研究。「藝術是我的避難所，我在那裡成長和尋求庇護。我希望大家看到我的作品能夠立即理解對我來說重要的事物，並在情感上與之產生共鳴，提醒他們不要忘記珍惜家人、朋友、愛好或其他任何事物。」
 
眾人一致稱讚Jamie，認為她具有出眾的藝術天賦，並衷心期望她能夠持續追求夢想，充分展現自己的才華。

最新影片推介：戴祖儀專訪

TOPick柴犬追星
宅男女神丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

世紀合照｜與梁朝偉合照「重慶森林CP」重聚　王菲凍齡有術家中擁有大堆護膚品
16:44 2023/10/25
世紀合照｜與梁朝偉合照「重慶森林CP」重聚　王菲凍齡有術家中擁有大堆護膚品
社交恐懼癌丨陳奕迅MV邀梁朝偉演出　偉仔包辦開鎖工人造型
16:31 2023/11/03
社交恐懼癌丨陳奕迅MV邀梁朝偉演出　偉仔包辦開鎖工人造型
梁朝偉《金手指》最新劇照曝光　演股壇大鱷與劉德華鬥智鬥力
18:59 2023/11/08
梁朝偉《金手指》最新劇照曝光　演股壇大鱷與劉德華鬥智鬥力

你可能感興趣

世紀合照｜與梁朝偉合照「重慶森林CP」重聚　王菲凍齡有術家中擁有大堆護膚品
16:44 2023/10/25
世紀合照｜與梁朝偉合照「重慶森林CP」重聚　王菲凍齡有術家中擁有大堆護膚品
社交恐懼癌丨陳奕迅MV邀梁朝偉演出　偉仔包辦開鎖工人造型
16:31 2023/11/03
社交恐懼癌丨陳奕迅MV邀梁朝偉演出　偉仔包辦開鎖工人造型
梁朝偉《金手指》最新劇照曝光　演股壇大鱷與劉德華鬥智鬥力
18:59 2023/11/08
梁朝偉《金手指》最新劇照曝光　演股壇大鱷與劉德華鬥智鬥力
梁朝偉 劉嘉玲 楊千嬅 文娛藝術 演員 香港視覺藝術中心 九巴

最高瀏覽

遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
遊日注意｜大阪水質污染恐致癌　神戶亦爆PFAS超標矛頭直指垃圾場
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度
【天氣報告】新一波冷空氣周四抵港　氣溫急插有地區低見13度