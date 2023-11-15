【股票印花稅】立法會三讀通過下調股票印花稅　由0.13%減至0.1%

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇。 （梁偉榮攝）

立法會今日三讀通過下調股票印花稅的條例草案，以實施特首李家超2023年《施政報告》所提出的建議，將股票交易印花稅的稅率由0.13%下調至0.1%，料最快後日調整。

《2023年印花税(修訂)(證券轉讓)條例草案》今日在立法會二讀恢復辯論，財庫局局長許正宇表示，股票市場蓬勃發展，對鞏固香港作為國際金融中心，有舉足輕重作用，促進股票市場流動性專責小組早前向政府提出一系列短期措施，其中一項是減低股票，印花稅稅率，減低交易成本和改善投資者情緒。政府接納專責小組建議，決定下調幅度的時候，已平衡推動股票市場發展和維持健康公共財政。

許正宇：港交所已就改革GEM的具體建議完成公眾諮詢

許正宇透露，在優化上市制度方面，港交所已就改革GEM的具體建議完成公眾諮詢，提出引入新轉板機制、為科研企業建立新上市渠道等。港交所會根據收集的意見進一步優化具體措施，目標在明年第一季實施新安排。港交所已在上月底就允許發行人庫存及再出售回購股份的建議安排展開公眾諮詢，並就放寬發行人在限制期內執行自動股份購回計劃向業界發出指引。港交所亦將持續檢視認可交易所的範圍，以便利海外企業在港第二上市。

財庫局表示，根據23/24財政年度政府印花稅收入的原來預算，估計下調股票印花稅將令政府印花稅收入，每年減少141億元。

港交所早前表示，條例草案通過並隨後由政府頒布，最快本月17日調整印花稅稅率，由現時買賣雙方各按交易金額支付0.13%，下調至0.1%。

在二讀辯論期間，有10位議員發言支持。民建聯立法會議員陳仲尼表示，今次減幅少，未必能夠刺激高頻交易「爆發式」增長，對提振港股成交量作用有限。他認為，吸引外來資金來港投資是首要任務，應該開拓中東和東盟資金吸引海外資金來港，成立家族辦公室。

新民黨立法會議員葉劉淑儀表示，有市場人士指出，為何政府所有委任研究金融市場的專家，都是會計師為多，而少證券界人士，真正操作是證券界人士，促政府多委任證券界人士。

條例草案今日三讀，以舉手形式通過。

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記者：區綽彥