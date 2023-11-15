【床蝨危機】K Kwong教平價滅蟲攻略　滅蝨藥3元一盒深水埗有售

▲ K Kwong教平價滅蟲攻略，滅蝨藥3元一盒深水埗有售。（Facebook K Kwong）

床蝨問題近日在海外多個地區蔓延，更有市民在本港公共交通工具上目擊懷疑床蝨的蹤影，引起不少市民對蝨患防治的重視。化學博士K Kwong今日（15日）就在社交平台上分享平價滅蟲心得。

K Kwong指，最平價的滅蝨藥便是「硼酸」（boric acid），是一種固體的酸，在深水埗只售3元一盒。而市面上部分售價數百元的「硼酸鹽」，便是這種酸的水溶液。

他解釋，「昆蟲係好鍾意自己身體乾淨嘅動物」，當牠們身上黏上硼酸粉，便會想辦法除去。而部分乾燥的結晶是尖銳的，當昆蟲走過時黏上結晶，便會於清潔自己的時候刺穿保護外表皮的脂肪質，部分昆蟲會因此容易脫水最後死亡。有部分昆蟲因為用口幫助清潔，從而吸入硼酸。硼酸會破壞昆蟲的神經和胃，從而滅蟲。他續指，硼酸亦是常用的藥餌式滅蟲劑，如果加入糖粉讓昆蟲服食，便可以殺死大量蟑螂及蟻。

惟K Kwong提醒，「硼酸」水溶液水份會蒸發，化為微粒粉末，並於物件上停留。市民使用噴劑時應佩戴口罩，否則微粒乾後或進入肺部，「但係都係少吸為妙因為始終都係有毒。」

最新影片推介：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津