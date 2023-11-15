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為母則強丨42歲蒼井空憔悴受訪近況曝光　昔日女優標籤累孖仔慘遭霸凌

育兒資訊 16:19 2023/11/15

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42歲蒼井空憔悴接受訪問分享近況，自揭昔日AV女優身份令兒子飽受言語攻擊。

日本前AV女優蒼井空於2017年宣布引退後，翌年宣布與DJ NON結婚，婚後誕下一對雙胞胎兒子，轉眼已經4歲大。現年42歲的蒼井空近日罕有接受一家網路電視訪問，剖白自己成為媽媽後的遭遇，心痛昔日的身份讓兒子慘遭霸凌，被嘲諷：「媽媽是AV女優，小孩好可憐」。

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蒼井空在訪問中罕有現身，雖全程面帶笑容，但臉容略為憔悴。蒼井空透露，自從隱退結婚生子後，雖然收到很多祝福，但仍經常遭受網民的言語攻擊，連一對孖仔也不放過，其中聽得最多是：「媽媽是AV女優，小孩好可憐」、「當她的小孩絕對不會幸福」等。

蒼井空與DJ老公育有2子，現專心相夫教子。（IG圖片）

當看到這些留言，蒼井空會心想︰「到底是誰決定你很可憐？」後來她調整心態，認為孩子是否可憐，只有孩子自己可以感受和做決定。她又認為，不單是她作為AV女優才遭霸凌，她相信很多公眾人物如一般藝人、偶像、運動員等同樣會類似遭遇。她覺得這些尖酸刻薄的網民可能只是10至20歲的青少年，又或者是局外人而已，所以提醒自己不必太在意。

囝囝愛分享幼稚園趣事

蒼井空續稱，她現已想通，能克服這些網民留言，並把生活重心放在家庭上，尤其是照顧好兩名可愛的兒子，平日兒子喜歡向她分享在幼稚園發生的趣事。蒼井空也談到與老公DJ NON的相處，她指兩人偶爾會吵架，但兩人在生活上都能找到平衡，例如她專心照顧孩子時，老公便幾乎包辦所有家事。

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蒼井空的受訪片段引來迴響，很多網民留言表示支持蒼井空，認為職業無分貴賤，即使蒼井空曾當AV女優，也是認真工作賺錢，並不可恥。另外有網民敬佩蒼井空的轉變，不過AV女優這個標籤，在現今社會中很難完全撕下，「在學校介紹媽媽的時候，你會想跟大家說『我媽是AV女優』嗎？」

一名網民就擔心，現階段孩子仍未懂得上網，不知道媽媽昔日的工作，但數年後孩子開始懂得用智能手機，看到媽媽的影片和照片，「接近青春期的孩子會怎麼想呢？」有人則表示明白蒼井空的感受，但現實就是殘酷；不少網民為蒼井空打氣，「母親堅強，孩子就會安全」。

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責任編輯：王明芳

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