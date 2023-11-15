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廿四節氣｜「小雪」注意保暖防病　中醫推薦2款食療溫補養腎

食用安全 17:33 2023/11/15

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

小雪注意保暖防病，中醫推薦2款食療溫補養腎。

「小雪」為冬季第二個節氣，涼意相對顯著，氣候更趨乾燥。為了增強禦寒能力，TOPick邀請註冊中醫師梁尹倩（Cinci），推介了2款養生食療，教大家在小雪如何養生。

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2款養生食療

梁尹倩醫師指，在「小雪」這個節氣，由於相對寒冷的地區開始下起小雪，故因此而命名。而南方地區雖未轉冷，但涼意相對顯著，氣候更趨乾燥。

她又強調，小雪的養生重點在於「保暖防病，溫補養腎」，為此她推介2款簡單食療，可在小雪作養生用途。

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小雪養生貼士

梁醫師提醒，在養生方面， 除了多吃黑色食材養腎，如黑豆、黑芝麻等以保陽氣，增強禦寒能力，同時亦應要滋陰潤燥。

乾燥的天氣會令身體水分減少，令人容易出現皮膚乾或便秘等症狀，因此有潤燥及通便功效的食物亦非常適合在這時候食用，如燕麥米水可以養脾暢便，蜂蜜及無花果有助潤燥及通便。

當然，一年四季都要健脾胃，每朝一杯溫暖的米水就可養好脾胃，更可以在寒冷的早上暖暖胃。

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責任編輯：何沛怡

撰文 : 梁尹倩 註冊中醫師

欄名 : 健康專家專欄

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