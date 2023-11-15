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FigureOUCH!丨首屆全民票選舞蹈頒獎禮　鍾舒漫+「細貓」應智越全力支持

娛樂 17:03 2023/11/15

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熱門 中一面試 床蝨 姜濤 名校專區 白日之下 區區有好校 羅密歐與祝英台 新聞女王 新手爸媽

首屆《FigureOUCH! 2023年度頒獎禮・華麗舞蹈派對》將於明年1月27日舉行。

繼去年底西九文化區舉辦的《FigureOUCH!》大型戶外跳舞表演後，正式宣布今年舉辦全港首屆全民票選的大型舞蹈頒獎禮《FigureOUCH! 2023年度頒獎禮・華麗舞蹈派對》，廣邀對跳舞有天賦、充滿熱誠的個人或團體代表參與角逐，在平台下互相切磋，推廣香港跳舞運動文化。

頒獎禮入場門票同日（11月8日）於官方網站公開發售，將以嶄新的「導師課堂連表演襟章及來賓手帶」形式推出，屆時不同的舞者亦可達成願望踏上華麗大舞台，成為表演者向公眾展示舞技，而門票部份收入亦會回饋參與頒獎禮中的課堂導師，真正成立一個推動及表揚舞者汗水與心血的平台！

《FigureOUCH!》大型戶外跳舞表演去年底於西九文化區舉辦。

首屆《FigureOUCH! 2023年度頒獎禮・華麗舞蹈派對》將於2024年1月27日假11 SKIES舉行，為配合場地氛圍，大會率先釋出的首輪宣傳海報，以AI繪製一眾舞者外貌，大玩太空主題，喻意香港舞者跳到宇宙展現最強舞技！

當晚一共頒發23個獎項，同時亦邀請24位舞蹈老師率領學員於台上表演，其中包括香港極限運動員Dream Choy、曾為王君馨演唱會擔任舞蹈員的Katherine Pumar、曾為孫燕姿演唱會擔任舞蹈員的Pohon及曾參與《全民造星》的NY鍾諾言等等，一眾於香港舞蹈界為人熟悉的面孔，集合逾10種不同的舞蹈種類，在最頂級的舞台配套下的頒發禮舞台上展現最強舞技。

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鍾舒漫+應智越全力支持

作為與舞者們緊密合作的跳唱歌手鍾舒漫，非常歡迎是次的頒獎禮：「雖然我覺得唔需要用獎項，去界定係唔係成功，但係可以令外界更加關注舞者，呢個出發點好好。」

她續指：「因為我自己都有跳舞，平日亦好多機會同舞者們互動，香港嘅舞者水準好高，佢哋值得被關注同支持，係時候畀個更大嘅平台佢哋表演！我諗攞唔攞獎真係其次，不過以跳舞作為主題，呢件事都好值得鍾意跳舞嘅大家留意吓，當係畀自己一個機會同目標都好呀。」

鍾舒漫全力支持頒獎禮。

同樣熱愛跳舞的「細貓」應智越亦大表支持，他認為香港舞者值得更多人認識，近年亦愈來愈多人學跳舞：「我知道好多跳舞學校都有自己嘅showcase，今次如何可以集合鍾意跳舞嘅人，一齊喺個更大舞台上面表演，相信對大家都係好事，可以互相學習同鼓勵。」

他並稱：「喺香港學跳舞、做舞者唔容易，如果大家可以擴大呢個圈，至少知道有多啲人陪自己跳，一定係好事嚟，大家唔好怕醜，快啲報名啦！」

「細貓」應智越認為香港舞者值得更多人認識。

零門檻、零篩選、不設評審機制

以提升社會對舞者的關注、縮短夢想與現實的距離、喚起公眾對身心健康的關注為宗旨，鼓勵全民舞動，亦將在零門檻、零篩選、不設個別評審機制的基礎下，全面開放提名及參選平台，讓每位舞者都可以擁有屬於自己的華麗舞台！

2023年度的公開提名將於11月16日中午12時啟動，為期三星期的提名期（至12月7日中午12時截止），歡迎任何有興趣的公眾人士，到FigureOUCH!官方網站進行提名，並同時進行首輪公眾票選。12月中，大會將公佈入圍名單角逐舞蹈界獎項，第二輪公眾票選將於12月27日開始進行，同樣有三星期投票時間（至2024年1月17日截止），終極得獎名單將於首屆頒獎禮上公佈。

入場門券同日公開發售，大眾可透過發入官方網站（www.figureouch.com）購買。 

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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