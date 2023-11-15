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都市病｜天氣轉冷慎防5大泌尿道疾病　醫生警告：常打邊爐易致感染

醫生診症室 17:22 2023/11/15

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醫生提醒，天氣轉冷慎防5大泌尿道疾病。

眾所周知，心血管疾病在冬季特別常見，不過原來泌尿道疾病也不例外。台灣泌尿科醫生高銘鴻指出，有5大泌尿道問題在冬天會變得特別嚴重，而發病原因與日常生活、飲食習慣息息相關。

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泌尿科醫生高銘鴻於Facebook專頁分享，有5大泌尿道疾病在冬天特別容易發作，提醒市民從生活習慣著手預防，一旦出現以下症狀，應儘快求醫。

1.尿道感染

冬天經常吃麻辣火鍋、羊肉鍋等具有刺激性、燥熱的食物，都可能刺激尿道，引發尿道感染，常見症狀是排尿時灼痛和頻繁排尿。高醫生提醒，應該攝取足夠水分，並適當清潔私密部位，以降低感染風險。

2.尿路結石

高醫生指，冬天寒冷不易感到口渴，可能會忘記喝水，容易形成尿路結石，可引起劇烈的腹痛和排尿困難。他提醒，每天應喝1500至2000毫升水，以預防尿路結石。

3.膀胱炎

天氣寒冷可能會令人不想去廁所，有機會增加膀胱炎風險。膀胱炎一般會伴隨尿意刺激和疼痛，他提醒市民切勿忍尿。

4.勃起功能障礙

冬天的寒冷和天氣變化可能影響血液循環，進一步影響性功能，導致勃起功能障礙。適度運動、保持溫暖、減輕壓力和保持健康的生活方式，都有助於維護性功能。

5.尿失禁

在冬天，排汗量變少，小便次數反而會增多，且寒冷天氣也會刺激膀胱產生尿意，因此年長人士容易在冬天出現尿失禁問題。高醫生建議可多吃葡萄或紅莓，有助預防尿失禁。另外，吃飯後適度運動促進排汗，亦能減少尿失禁問題。

內容獲「泌尿科 高銘鴻醫師」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣

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