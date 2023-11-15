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【聖誕節目】旅發局聖誕小鎮12月重臨西九　推出8場全新水上煙火匯演

社會 17:00 2023/11/15

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旅遊發展局宣布，今年「香港繽紛冬日巡禮」於西九文化區舉行。（旅發局圖片）

巨型聖誕樹及聖誕小鎮場景，12月重返西九文化區。旅遊發展局宣布，今年「香港繽紛冬日巡禮」首次引入全新水上煙火，下月多個周末於西九對出海面綻放，吸引市民遊客沿海濱打卡，賀冬日節慶。

旅發局於11月24日至2024年1月1日，呈獻年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」，當中最矚目的全新冬日維港水上煙火，12月9日起，連續3個周末及橫跨聖誕節假期，以多個節日限定煙火圖案點綴維港，與廣受歡迎的巨型聖誕樹及海濱聖誕小鎮，跟市民旅客一起慶祝冬日節慶。

與此同時，全球首個及最大的《魔雪奇緣》主題園區在香港迪士尼開幕、海洋公園聖誕活動亦加入小王子元素，加上城中多項節日慶祝活動，將令香港成為亞洲最有聖誕跨年歡樂氣氛的城市之一。

旅發局總幹事程鼎一表示，香港是亞洲最具聖誕氣氛的城市。「香港繽紛冬日巡禮」繼續以最代表香港的維港作背景，除了帶來打卡熱點「巨型聖誕樹」，今年更特別加入8場水上煙火，令多個晚上更熱鬧璀璨。他相信，連串活動有助吸引更多旅客訪港，旅發局有信心全年旅客數字將超過3,000萬人次。

今次「香港繽紛冬日巡禮」推出的8場、每場10分鐘的全新「冬日維港水上煙火」，將於12月9日、10日、16日、17日、23日、24日、25日及26日晚上8時在維港綻放，海上將呈現多個限定煙火圖案，包括「聖誕樹」及「禮物」等，市民旅客可沿西九海濱打卡，親朋好友共度佳節的溫馨時刻，傳遞節日祝福。

至於廣受歡迎的海濱聖誕小鎮亦將換上新裝飾，本月24日起於西九藝術公園海濱草坪登場。小鎮主角「巨型聖誕樹」高逾20米、相等於逾6層樓高，掛滿幻彩燈飾，樹頂更有巨型閃耀五角星作點綴，入夜後燈飾綻放璀璨光芒，與維港美景互相輝映。

小鎮內更有多個巨型「LOVE」標誌、布置精緻的聖誕小樹、聖誕馴鹿等，承載浪漫氛圍感，散播節日溫暖祝福。於聖誕節期間，聖誕老人更會隨時在禮物盒造型的聖誕小屋歡迎大家到訪，送上節日驚喜。

「香港繽紛冬日巡禮」活動網站同時搜羅人氣景點的慶祝活動、購物優惠、酒店及餐廳的節日美食，適合市民旅客與摯愛親朋一同歡度聖誕，盡享佳節氣氛。

另外，首個西九聖誕市集將於2023年12月21日至30日期間於藝術公園大草坪舉行。為期10天的露天市集將設有25個特色攤位、創意餐飲、現場表演和聖誕寵物驚喜。

全年旅客量料破3,000萬人次

另外，旅發局公布10月初步訪港旅客數字為約346萬人次，其中東南亞市場的復甦強勁，相比2017和2018年同期，來自菲律賓和泰國的旅客量均已恢復超過九成。

累積計算，今年1至10月錄得約2,680萬訪港旅客人次，已超過旅發局今年1月預期約2,580萬旅客人次。旅發局相信，在連串冬日節慶盛事帶動下，有信心全年旅客量可超過3,000萬人次。

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責任編輯：吳卓峰

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