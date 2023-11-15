【煽動刊物】《立場》涉煽動罪就樞密院案例再陳詞　控方強調《國安法》毋須證明煽動意圖

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已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，案件早前經審訊後，原定今（15日）於區域法院裁決，因英國樞密院早前就煽動罪出現新案例，控辯雙方今就此作補充陳詞。控方指《港區國安法》控罪比煽動罪嚴重，最高可判囚終身，在如此嚴重的情況下，控方毋須證明煽動意圖。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

控方今於庭上補充陳詞時指，由於等候裁決期間英國樞密院有新案例出現，辯方去信邀請法庭考慮案件，並希望控辯雙方可就此陳詞。控方指，是次爭議點是有關千里達案件涉煽動罪，而煽動暴力的意圖是否控罪元素之一。

控方指出，樞密院案例源於千里達一名電台主持在節目上批評政府，其後再就警方的搜查令入稟法院。控方指，樞密院在相關案例中並未有就憲法作分析，純粹在字面上認為普通法意圖是煽動罪元素，而且即使套用樞密院案例，煽動意圖亦僅套用在物件上，而非人。

控方續指，樞密院案例不能套用於香港，因兩地的背景及有關煽動的條文均不同。控方認為香港設有《港區國安法》，當中毋須證明煽動暴力，而《港區國安法》控罪比煽動罪嚴重，最高可判囚終身。控方反問，在如此嚴重的情況下，控方亦毋須證明煽動意圖，質疑於本案為何需要。

控方早前結案陳詞時曾指，即使被告本身未有煽動意圖，單純引起憎恨便足以構成煽惑罪，故不論文章作者屬誰，只要發布文章便觸犯法例，控方毋須證明被告的煽動意圖。據悉，英國樞密院最近就煽動作出裁決，認為煽動須涉及暴力，因此控辯雙方就此向法官作進一步陳詞。

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記者：梁錦麟