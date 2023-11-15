羅密歐與祝英台丨陳茵媺分享子女難忘窩心事　鼓勵齊做慈善工作送暖

▲ 陳茵微與現場觀眾齊欣賞商場的特備節目「聖誕魔幻劇場」。

靚媽陳茵媺（Aimee）在今日（11月15日）出席商場的聖誕活動，經常在社交媒體分享家庭鬼馬互動的Aimee自拍《羅密歐與祝英台》復出後密密工作。

而被問到小朋友曾為她做過最貼心的舉動是甚麼時，即刻笑笑口甜到漏表示：「我好鍾意收到小朋友親手做嘅禮物，整得靚唔靚都係其次，最重要係親手做嗰份心思！之前喺母親節，小朋友試過用一啲循環再造嘅物料整咗啲小飾物送俾我，覺得佢哋好叻好有心思。所以禮物真係唔需要貴重，其實收禮物嗰一刻(moment) 同背後個意義先至最重要。」

▲ 陳茵媺現身商場聖誕活動。

將祝福傳開

人美心善的Aimee一向熱衷參與慈善工作。今次商場與本地慈善團體Box of Hope合作，顧客可透過網上捐款為弱勢小朋友送上聖誕祝福，她就認為活動背後意義重大，呼籲大眾一齊參與。

她說：「其實以前細個喺加拿大，爹哋媽咪都會帶我去做義工，所以都好希望有機會同小朋友參與慈善工作。呢個世界仲有好多小朋友可能連一杯水、一支筆都得來不易。要珍惜自己所擁有之餘，如果有能力可以幫到人就盡量去幫，希望佢哋可以從小開始從體驗中學習施比受更有福嘅概念。」

Aimee我覺得今次商場與團體合作推出籌款活動很有意義：「大家可以趁住聖誕節一齊做聖誕老人，其實只需要少少心意已經可以帶俾小朋友一個好開心嘅節日祝福，同時又可以換到張明信片，將節日祝福再傳開， 各位都要多多支持！」

▲ （左起）陳茵微、ELEMENTS圓方代表總經理—投資物業陳宛冰、Box of Hope行政總裁Lisa Beattie。

即場欣賞表演

同時，Aimee亦與現場觀眾一同欣賞商場的特備節目—聖誕魔幻劇場，更進入神奇魔幻盒子感受魔幻力量。

她認為盒子內的氣球和鏡像設計十分有趣：「如果小朋友喺度一定會同自己個鏡像倒影玩到唔願走！頭先一班專業舞蹈員嘅音樂舞蹈劇都好精彩，舞蹈同故事都編排好完整，今次呢個聖誕活動好充實呀！一定會帶埋屋企人嚟睇多次，同佢哋過一個充滿氣氛嘅聖誕。」

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