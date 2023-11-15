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糖尿病危機｜常吃紅肉易患糖尿病？　專家揭每周超過1分量風險增62%

保健美顏 18:20 2023/11/15

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美國哈佛大學一項研究發現，常吃紅肉有機會增加患糖尿病的風險。

不少人平日「無肉不歡」，但原來吃肉也會導致糖尿病？美國早前發布一項研究，指出經常吃紅肉會增加患上糖尿病的風險，如果每周吃超過1個分量，風險更會增加62%之多。

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美國哈佛大學早前進行一項研究，調查進食紅肉與糖尿病之間的關係，並於10月將結果發表在《美國臨床營養學雜誌》上。是次研究一共有超過21萬名參與者，期間研究人員會追蹤並記錄他們的飲食習慣及健康狀況。而追蹤期結束後，共有22,761人患有第2型糖尿病。

研究人員比較糖尿病患者及健康人士的飲食習慣，結果發現與健康人士相比，大部分糖尿病患者進食紅肉及加工肉類的次數和分量都較多。對此，哈佛大學營養學教授Walter C. Willett就表示，如果一個人每周吃2份或以上的紅肉（每份約為30克），患上糖尿病的風險最多可增加62%；如果進食2份加工肉類，糖尿病風險則會增加51%。

到底紅肉及加工肉類與糖尿病有何關係？研究人員解釋指，紅肉含有以下2大成分，會引起胰島素阻抗，從而令人容易患上糖尿病。

1. 飽和脂肪

胰臟中的β細胞可以產生胰島素，從而控制血糖，但飽和脂肪會降低胰島素的敏感性和β細胞的功能，因此常吃紅肉會增加患糖尿病的風險。

2. 血紅素鐵

血紅素鐵會增加胰島素抗性，令β細胞的功能受損、氧化壓力、體內自由基和抗氧化劑不平衡，損害人體細胞，繼而增加患糖尿病的風險。

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責任編輯：羅嘉欣

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