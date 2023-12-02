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兒童健康︱1歲 BB 不愛喝奶揭患上糖尿病 媽淚崩：「1顆糖都沒吃過」

兒童健康 09:55 2023/12/02

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1歲 BB 不愛喝奶送院揭患上1 型糖尿病。 (照片來源：photoAC)

都市健康殺手 —— 糖尿病年輕化! 很多人都認為飲食不節制，身體攝取過量糖份，好易養成糖尿病，但在中國內地一名年僅 1 歲女嬰「1顆糖都沒吃過」，卻被診斷罹患糖尿病，令家人十分震驚，媽媽即時崩潰：「怎麼會得糖尿病？這診斷真的對嗎？」醫生解釋糖尿病成因，可以與吃糖沒有直接關係，並提出 5 大血糖管理要訣。

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TOPick診症室｜30歲港女拒接受患糖尿病致病情惡化　醫生：初期無明顯症狀

根據中國內地《澎湃新聞》夫及，事件女嬰是家中首名孩子，因持續幾天突然精神不佳，又不愛喝奶，呼吸漸變得急促，家人見狀，即把 1 歲女嬰送院冰求醫，經過醫生進行常規檢查後，發現女嬰的血糖竟然達30mmol/L，遠遠超於正常值，醫生判斷女嬰可能患上糖尿病，需要接受胰島素治療。

家人再把女嬰送至浙大兒院內分泌科，進行多次血糖檢測，血糖數值高於正常值，並對胰島素自身抗體陽性。醫生最後診斷女嬰患上 1 型糖尿病。媽媽聽到消息後，立即淚崩，「1顆糖都沒吃過」，孩子只有 1歲，「怎麼會得糖尿病？這診斷真的對嗎？」

據浙大兒院醫生解說，近年該院接收了200名多糖尿病患者，其中有 9 成是 1 型糖尿病。社會普遍了解糖尿病成因是是攝取過多糖分引致，但大部份兒童患者是 1 型糖尿病患者，與吃糖沒有直接關係。

現時，醫學界仍不清楚 1 型糖尿病的發病成因，可能是在遺傳易感性基因的基礎上，由於環境因素（例如病毒感染、化學毒物等）的作用，引發體內產生了會破壞胰島β細胞的抗體，導致胰島素不能產生。由於體內胰島素分泌不足，所以不能降血糖，使得血糖漸高，造成糖尿病。

醫生提出，若兒童被確診糖尿病，家長不用驚怕，從臨床治療角度而言，患上糖尿病的兒童只須控制好血糖，與正常孩子無異。不少病童在長大後，如常人一樣工作、結婚和生子。

醫生建議糖尿病患者在日常生活中，實行 5 大血糖管理要訣，以進行治療，包括藥物治療、飲食管理、運動、血糖監測和健康教育；並按醫生指示，打針和吃藥。病童要注意少吃高熱量的食物，進食要有均衡的營養，配合適量運動，可控緩病情。

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責任編輯︰羅嘉欣 (健康)

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